Erzurum'da Bir Sahafta Bulunan 55 Yıllık Günlükteki Not Sosyal Medyada Viral Oldu
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Erzurum’daki bir sahafta, sıradan bir kitap zannedilerek raflardan alınan 55 yıllık asker hatıra defteri, içindeki derin dramla herkesi duygulandırdı. İzmir’de ulaştırma çavuşu olarak görev yapan Halit S.’nin, aşkından ayrılık acısına, silah arkadaşlarından gizlediği gazete kupürlerine kadar tüm hayatını sığdırdığı o defterdeki “Kara günüm” notu ise yürekleri burktu. Yıllar sonra gün yüzüne çıkan o dokunaklı hikaye sosyal medyada da konuşuldu.
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Sevdiği şarkılar, maç skorları, ayrılık mektubu...
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Ancak en çok dikkat çeken kısım ise Halit S.'nin yazdığı Kara Günüm isimli not oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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