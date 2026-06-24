Erzurum'da Bir Sahafta Bulunan 55 Yıllık Günlükteki Not Sosyal Medyada Viral Oldu

Defterdeki günlüklerde Halit S.’nin sevdiği şarkıları not etmesinden, karalamalarına, o dönemki sevgilisi ya da nişanlısından aldığı ilk mektuba ve ardından gelen ayrılık mektubuna kadar pek çok kişisel detay yer alıyor.

Sahaf işletmecisi Okay Sönmez'e göre bu günlük ellerindeki en önemli eserlerden:

'Elimizde, 1971, 1972 ve 1973 yıllarını kapsayan bir asker hatıra defteri bulunuyor. Bu defter sahafımızdaki en değerli eserlerden biri. Çünkü sadece bir askerin hatıralarını değil, aynı zamanda dönemin insan ilişkilerini, duygularını ve yaşam tarzını da günümüze taşıyor.'