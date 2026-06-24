article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Erzurum'da Bir Sahafta Bulunan 55 Yıllık Günlükteki Not Sosyal Medyada Viral Oldu

Erzurum'da Bir Sahafta Bulunan 55 Yıllık Günlükteki Not Sosyal Medyada Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.06.2026 - 14:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Erzurum’daki bir sahafta, sıradan bir kitap zannedilerek raflardan alınan 55 yıllık asker hatıra defteri, içindeki derin dramla herkesi duygulandırdı. İzmir’de ulaştırma çavuşu olarak görev yapan Halit S.’nin, aşkından ayrılık acısına, silah arkadaşlarından gizlediği gazete kupürlerine kadar tüm hayatını sığdırdığı o defterdeki “Kara günüm” notu ise yürekleri burktu. Yıllar sonra gün yüzüne çıkan o dokunaklı hikaye sosyal medyada da konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevdiği şarkılar, maç skorları, ayrılık mektubu...

Sevdiği şarkılar, maç skorları, ayrılık mektubu...

Defterdeki günlüklerde Halit S.’nin sevdiği şarkıları not etmesinden, karalamalarına, o dönemki sevgilisi ya da nişanlısından aldığı ilk mektuba ve ardından gelen ayrılık mektubuna kadar pek çok kişisel detay yer alıyor.

Sahaf işletmecisi Okay Sönmez'e göre bu günlük ellerindeki en önemli eserlerden:

'Elimizde, 1971, 1972 ve 1973 yıllarını kapsayan bir asker hatıra defteri bulunuyor. Bu defter sahafımızdaki en değerli eserlerden biri. Çünkü sadece bir askerin hatıralarını değil, aynı zamanda dönemin insan ilişkilerini, duygularını ve yaşam tarzını da günümüze taşıyor.'

Ancak en çok dikkat çeken kısım ise Halit S.'nin yazdığı Kara Günüm isimli not oldu.

Ancak en çok dikkat çeken kısım ise Halit S.'nin yazdığı Kara Günüm isimli not oldu.

Notta 'Kara günüm, saat 7-8 arası çok ağladım. Beni bomboş hayallerle baş başa bıraktın.' ifadeleri yer alıyordu.

Yorumlar şöyle:

Yorumlar şöyle:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın