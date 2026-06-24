Norveç Milli Takımı Teknik Direktörünün Maçtan Sonra Eşini Öpmesinin Ardındaki Duygusal Hikaye
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 Dünya Kupası grup aşamasında Norveç, Senegal’i 3-2’lik skorla mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyet aldı. Ancak maç sonrası en çok konuşulan görüntü futbolcuların taraftarla Viking usulü kürek çekmesiyle beraber Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken’in oyuncularını değil, doğrudan tribündeki eşi Anikken’i arayıp onu öpmesi oldu. Bu duygusal an, Solbakken’in 2001’de yaşadığı mucizevi kurtuluş hikâyesini bir kez daha gündeme taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Norveç'in Senegal'i 3-2 yendiği maçın bitiş düdüğü çalar çalmaz Norveçli teknik adam tribünlere doğru koştu ve eşiyle öpüştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annesi bile cenaze planları yapıyordu.
Futbolu bırakan Solbakken'in antrenörlük kariyeri de başlamış oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın