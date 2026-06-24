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Norveç Milli Takımı Teknik Direktörünün Maçtan Sonra Eşini Öpmesinin Ardındaki Duygusal Hikaye

etiket Norveç Milli Takımı Teknik Direktörünün Maçtan Sonra Eşini Öpmesinin Ardındaki Duygusal Hikaye

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.06.2026 - 11:09
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2026 Dünya Kupası grup aşamasında Norveç, Senegal’i 3-2’lik skorla mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyet aldı. Ancak maç sonrası en çok konuşulan görüntü futbolcuların taraftarla Viking usulü kürek çekmesiyle beraber Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken’in oyuncularını değil, doğrudan tribündeki eşi Anikken’i arayıp onu öpmesi oldu. Bu duygusal an, Solbakken’in 2001’de yaşadığı mucizevi kurtuluş hikâyesini bir kez daha gündeme taşıdı.

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Norveç'in Senegal'i 3-2 yendiği maçın bitiş düdüğü çalar çalmaz Norveçli teknik adam tribünlere doğru koştu ve eşiyle öpüştü

Norveç'in Senegal'i 3-2 yendiği maçın bitiş düdüğü çalar çalmaz Norveçli teknik adam tribünlere doğru koştu ve eşiyle öpüştü

2026 Dünya Kupası'nın en ikonik anlarından biri olarak anılacak bu görüntünün sırrı ise bir galibiyet veya zafer öpücüğünden çok daha fazlası.

Annesi bile cenaze planları yapıyordu.

Annesi bile cenaze planları yapıyordu.

Mart 2001'de, Solbakken Danimarka kulübü Kopenhag'da futbol oynarken, antrenman sırasında kalbindeki doğuştan gelen bir sorun nedeniyle ani bir kalp krizi geçirdi ve sahada yere yığıldı. 

Solbakken'in kalbi tamamen durdu, takım doktoru sahada ona hızlı bir kalp masajı yaptı ve ambulans geldiğinde doktorlar Norveçli futbolcunun tıbben öldüğünü ilan etti.

Bu durum 7 dakika sürdü, ardından ambulans içindeki elektrik şoklarıyla kalp atışlarını yeniden başlatmayı başardılar ama sonrasında üç gün süren bir koma süreci başladı.

Eşi Anikken ise eşinin ölüm ve hayata tutunma haberini iki çocuğuyla ilgilenirken aldı. Solbakken komadan uyandığında, genç eşi Anikken'e ölümünden sonra başka biriyle evlenmesini ve çocuklarının isimlerini değiştirmemesini tavsiye etti.

Anikken bu sözleri duymayı reddetti, ona yeniden ayağa kalkmasında yardım etti. Solbakken mucizevi bir şekilde iyileşti, kalp atışlarını düzenleyen bir cihaz takıldı ve 33 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Futbolu bırakan Solbakken'in antrenörlük kariyeri de başlamış oldu.

Futbolu bırakan Solbakken'in antrenörlük kariyeri de başlamış oldu.

Kopenhag takımının tarihindeki en önemli antrenörlerinden biri oldu ve Norveç'i 1998'den beri ilk kez Dünya Kupası'na götürdü. 

Solbakken ise bir gazete röportajında, 'Bu olay eşim Anikken'i benden daha derin etkiledi. Ben bilincimi kaybetmiştim, ölmüştüm sonra geri dönmüştüm ama asıl korkuyu o yaşadı; sadece kocasını desteklemekle kalmıyor, iki küçük çocuğu büyütüyordu ve beynimde hasar olup olmayacağından korkuyordu. Hayatı saniyeler içinde tamamen değişebilirdi' diyor.

Anikken doğuştan gelen kalp sorunundan hâlâ muzdarip olan eşini desteklemek ve baskılar anlarında sakinleştirmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Norveç Futbol Federasyonu, ona özel olarak Norveç milli takımının kaldığı otelde Solbakken ile birlikte bulunma izni verdi.

Solbakken, Dünya Kupası'ndaki ilk maçtan sonra eşinin, maç sırasında gereğinden fazla sinirlendiğini gördüğü için onu sertçe azarladığını belirtti ve yatırımlarından arabalarının rengine kadar her şeyde eşine güvendiğini aktardı.

Anikken'in bir gazete röportajında söyledikleri ise yaşadıklarını özetliyor: 

'25 yıl önce onu ölü gördükten sonra bu kadar yıl birlikte devam edebileceklerini hayal bile edemezdim'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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