Norveç Milli Takımı Teknik Direktörünün Maçtan Sonra Eşini Öpmesinin Ardındaki Duygusal Hikaye

Kopenhag takımının tarihindeki en önemli antrenörlerinden biri oldu ve Norveç'i 1998'den beri ilk kez Dünya Kupası'na götürdü.

Solbakken ise bir gazete röportajında, 'Bu olay eşim Anikken'i benden daha derin etkiledi. Ben bilincimi kaybetmiştim, ölmüştüm sonra geri dönmüştüm ama asıl korkuyu o yaşadı; sadece kocasını desteklemekle kalmıyor, iki küçük çocuğu büyütüyordu ve beynimde hasar olup olmayacağından korkuyordu. Hayatı saniyeler içinde tamamen değişebilirdi' diyor.

Anikken doğuştan gelen kalp sorunundan hâlâ muzdarip olan eşini desteklemek ve baskılar anlarında sakinleştirmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Norveç Futbol Federasyonu, ona özel olarak Norveç milli takımının kaldığı otelde Solbakken ile birlikte bulunma izni verdi.

Solbakken, Dünya Kupası'ndaki ilk maçtan sonra eşinin, maç sırasında gereğinden fazla sinirlendiğini gördüğü için onu sertçe azarladığını belirtti ve yatırımlarından arabalarının rengine kadar her şeyde eşine güvendiğini aktardı.

Anikken'in bir gazete röportajında söyledikleri ise yaşadıklarını özetliyor:

'25 yıl önce onu ölü gördükten sonra bu kadar yıl birlikte devam edebileceklerini hayal bile edemezdim'