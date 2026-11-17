İhale, 2027-28 sezonundan itibaren geçerli olacak hakları kapsıyor ve kapalı teklif ile açık artırma usulüyle yapılacak. TFF'nin 5 Kasım'da duyurduğu paketler şöyle: Paket A Süper Lig yayınını, Paket B 1. Lig yayınını ve iki ligin radyo yayını ile geniş özetlerini, Paket C uluslararası yayını, Paket D uluslararası bahis sitelerinden yayın ile dijital özetleri içeriyor. Paket E ise hepsini tek elde topluyor.

Maçlardan elde edilecek veri hakları ihalenin dışında. TFF ayrıca ihalenin 2886 ve 4734 sayılı kanunlara tabi olmadığını belirtiyor, bütün teklifleri reddetme ya da ihaleyi iptal etme hakkını da saklı tutuyor. Şartnameyi sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, ortak girişimler ve iş ortaklıkları alabiliyor; bedel TFF'nin banka hesabına yatırıldıktan sonra belgeler Riva'daki Mali İşler Direktörlüğü'nden teslim ediliyor.