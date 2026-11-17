beIN Sports, Saran-Amazon Ortaklığı, Turkcell, Türk Telekom ve TRT: Süper Lig Yayıncısı Kim Olacak?
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Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-28 sezonundan başlayacak beş sezonluk yayın hakları için açılan ihalede şartnameyi alan kurumların isimleri ortaya çıktı. Türkiye gazetesinde Tahir Kum'un haberine göre 750 bin TL bedelli şartnameyi altı kurum satın aldı; beIN, Saran-Amazon ortaklığı, Turkcell, Türk Telekom ve TRT bunların arasında. Teklifler 30 Kasım Pazartesi günü noter huzurunda teslim edilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi (Tahir Kum), Anadolu Ajansı
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in beş sezonluk yayın haklarını A'dan E'ye beş pakette satışa çıkardı.
Şartnameyi alan kurumlar arasında TRT, Saran-Amazon, Turkcell, Türk Telekom ve beIN Media Group var.
İhale 13 Ocak 2027 yerine 30 Kasım'a çekildi, teklifler Riva'da noter huzurunda alınacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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