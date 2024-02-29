Süper Lig Yayın İhalesi İptal Edildi!
Süper Lig Yayın İhalesi İptal Edildi!
Süper Lig'in yayın haklarıyla ilgili ihale iptal edildi. TFF'nin yaptığı açıklamada tekliflerin yetersiz olduğu için 2 Mart'a kadar süre verildiği de ifade edildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarını kapsayan yayıncı kuruluş ihalesi iptal edildi.
Kulüpler Birliği adına komisyonda yer alan Ali Koç ve Göksel Gümüşdağ toplantıda yer aldı.
Mevcut yayıncı kuruluş beIN 120 Milyon Euro'da kaldı. Edinilen bilgiye göre; TFF, beIN'den yıllık 185 milyon Euro'ya çıkmalarını istedi, dolar bazında bunun adı 200 milyon Dolar olarak konuldu. Bu teklif beİN tarafından kabul görmedi.
TFF, Saran grubundan ise yıllık 150 milyon euroyu peşin istedi. Bu da kabul görmeyince ihale iptal oldu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı👇
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