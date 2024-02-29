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Filenin Sultanları'nın Yıldızı Zehra Güneş'in Servetinin Ne Kadar Olduğu Ortaya Çıktı!

Filenin Sultanları'nın Yıldızı Zehra Güneş'in Servetinin Ne Kadar Olduğu Ortaya Çıktı!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 16:46

Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'in serveti belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir araya gelerek finans dersleri alan Zehra Güneş, henüz 24 yaşında olmasına rağmen milyonlarca dolarlık servetin sahibi olmuş durumda.

Kaynak: Halk TV

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş, dünya üzerinde en çok takipçisi bulunan voleybolcu konumunda.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş, dünya üzerinde en çok takipçisi bulunan voleybolcu konumunda.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir araya gelerek finans dersleri aldığını gösteren Zehra Güneş en çok kazanan voleybolcular listesine girmeye başarmıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir araya gelerek finans dersleri aldığını gösteren Zehra Güneş en çok kazanan voleybolcular listesine girmeye başarmıştı.

Halk TV'nin haberine göre Güneş, şu ana kadar 4 milyon dolarlık bir servet elde etti.

Halk TV'nin haberine göre Güneş, şu ana kadar 4 milyon dolarlık bir servet elde etti.

Yatırımları için derslere başlayan Zehra Güneş'in kazancını futbolcularla kıyasladığımızda 4 büyüklerle sözleşme imzalayan yıldız görünümlü vasat futbolcular kadar kazanması konusunda yorumu size bırakıyoruz.

Yatırımları için derslere başlayan Zehra Güneş'in kazancını futbolcularla kıyasladığımızda 4 büyüklerle sözleşme imzalayan yıldız görünümlü vasat futbolcular kadar kazanması konusunda yorumu size bırakıyoruz.

Saha içinde ve saha dışında örnek kişiliğiyle gönlümüze taht kuran Zehra Güneş'e başarılar diliyoruz!

Saha içinde ve saha dışında örnek kişiliğiyle gönlümüze taht kuran Zehra Güneş'e başarılar diliyoruz!
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