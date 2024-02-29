Filenin Sultanları'nın Yıldızı Zehra Güneş'in Servetinin Ne Kadar Olduğu Ortaya Çıktı!

Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'in serveti belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir araya gelerek finans dersleri alan Zehra Güneş, henüz 24 yaşında olmasına rağmen milyonlarca dolarlık servetin sahibi olmuş durumda.

Kaynak: Halk TV