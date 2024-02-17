Özgür Demirtaş ile Zehra Güneş'in Buluşup Finans Çalışırken Paylaştıkları Fotoğrafta Dikkat Çeken Ayrıntı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş ile bir araya geldi. Zehra Güneş'e önündeki notları gösteren Özgür Demirtaş'ın Zehra Güneş ile olan paylaşımı sosyal medyanın da gündemindeydi. İkilinin bir araya gelme nedenine birlikte bakalım.