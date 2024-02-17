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Özgür Demirtaş ile Zehra Güneş'in Buluşup Finans Çalışırken Paylaştıkları Fotoğrafta Dikkat Çeken Ayrıntı

Özgür Demirtaş ile Zehra Güneş'in Buluşup Finans Çalışırken Paylaştıkları Fotoğrafta Dikkat Çeken Ayrıntı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 23:23

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş ile bir araya geldi. Zehra Güneş'e önündeki notları gösteren Özgür Demirtaş'ın Zehra Güneş ile olan paylaşımı sosyal medyanın da gündemindeydi. İkilinin bir araya gelme nedenine birlikte bakalım.

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Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş bu kez hiç beklemediğimiz bir yerde karşımıza çıktı.

Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş bu kez hiç beklemediğimiz bir yerde karşımıza çıktı.

Ekonomiyle ilgili yorumlarıyla birçok kişiyi bilgilendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Zehra Güneş ile bir araya geldi.

Ekonomiyle ilgili yorumlarıyla birçok kişiyi bilgilendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Zehra Güneş ile bir araya geldi.

"Zehra ile Finans Çalıştık. Artık ömrü boyunca Finansal olarak Özgür olacak" ifadelerini kullanan Özgür Demirtaş sözlerine şöyle devam etti👇

"Zehra ile Finans Çalıştık. Artık ömrü boyunca Finansal olarak Özgür olacak" ifadelerini kullanan Özgür Demirtaş sözlerine şöyle devam etti👇

"Zehra Güneş’i hem ailecek hem ülkecek çok seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile" dedi.

"Zehra Güneş’i hem ailecek hem ülkecek çok seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile" dedi.

Zehra Güneş ile Özgür Demirtaş'ın bir araya geldiği ve sosyal medyanın ilgisini çeken karelere gelen yorumlar yüzleri gülümsetti👇

Zehra Güneş ile Özgür Demirtaş'ın bir araya geldiği ve sosyal medyanın ilgisini çeken karelere gelen yorumlar yüzleri gülümsetti👇
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Dikkatli gözler notlarda neler yazıldığını kontrol etti👇

Dikkatli gözler notlarda neler yazıldığını kontrol etti👇
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Bir Zehra Güneş kolay yetişmiyor❤️

Bir Zehra Güneş kolay yetişmiyor❤️
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