Survivor'a Katılsa Hangi Sporcular Başarılı Olur?
Survivor'a Katılsa Hangi Sporcular Başarılı Olur?
Survivor için voleybolcular, basketbolcular, futbolcular Dominik Cumhuriyeti'nde yerini alsa en başarılı olan kim olurdu? Onedio Survivor Oyunları'nın ilkine hazırsanız başlayalım🚀
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1. Kimin Survivor'a katılma zamanı geldi?
2. Survivor'a katılsa ilk hangi başkan adaya veda eder?
3. Forvetlerden hangisi Survivor'da güç parkurunda rakiplerini alt eder?
4. Survivor'a katılsa en çok cezayı kim yer?
5. Hangi teknik direktör takımını Survivor'da şampiyonluğa götürür?
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6. Hangi basketbolcu Survivor'da atışlarda rakiplerinin önüne geçer?
7. Hangisi Survivor'da takımını daha iyi ateşler?
8. Hangi voleybolcu Survivor Adası'nda rakipleri karşısında üstünlük kurar?
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