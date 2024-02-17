Merkez Bankası'nın Kritik Kararında Piyasa Beklentisi Belli Oldu: Ekonomistler Faizde Ne Bekliyor?
Merkez Bankası'nın Kritik Kararında Piyasa Beklentisi Belli Oldu: Ekonomistler Faizde Ne Bekliyor?
Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB) başkan değişimi sonrası Haziran 2023'ten bu yana yaptığı faiz artışlarının bittiğine dair mesajlarıyla da ilk faiz kararının açıklanacağı PPK kararında piyasa beklentileri de şekillendi.
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TCMB'de Haziran 2023'te yüzde 8,5 seviyesinden başlayan ve Ocak 2024'te yüzde 45'te sonlanan faiz artırımları sonrası Başkan değişimi yaşanmıştı.
Ekonomistler ne bekliyor?
Foreks Haber anketinde de ekonomistler, TCMB'nin bu ay faizi sabit bırakmasını bekliyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de faizlerin bu ay ve gelecek 3 ayda değişmeyeceği öngörüldü. gelecek yıl için beklenti yüzde 36,62 olurken, 2 yıl sonrası için de yüzde 23,89 oldu.
TCMB, Ocak ayı toplantısında faizi 250 baz puan artırmıştı.
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TCMB'nin 2024 yılı PPK Faiz Toplantı Takvimi
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