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Merkez Bankası'nın Kritik Kararında Piyasa Beklentisi Belli Oldu: Ekonomistler Faizde Ne Bekliyor?

Merkez Bankası'nın Kritik Kararında Piyasa Beklentisi Belli Oldu: Ekonomistler Faizde Ne Bekliyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.02.2024 - 11:31

Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB) başkan değişimi sonrası Haziran 2023'ten bu yana yaptığı faiz artışlarının bittiğine dair mesajlarıyla da ilk faiz kararının açıklanacağı PPK kararında piyasa beklentileri de şekillendi.

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TCMB'de Haziran 2023'te yüzde 8,5 seviyesinden başlayan ve Ocak 2024'te yüzde 45'te sonlanan faiz artırımları sonrası Başkan değişimi yaşanmıştı.

TCMB'de Haziran 2023'te yüzde 8,5 seviyesinden başlayan ve Ocak 2024'te yüzde 45'te sonlanan faiz artırımları sonrası Başkan değişimi yaşanmıştı.

Yeni Başkan Fatih Karahan'ın liderlik ettiği ilk faiz kararı toplantısı 22 Şubat Perşembe günü yapılacak.

Karahan, Enflasyon Raporu toplantısında sıkılaşmada faiz artışı döngüsünün sonuna gelindiğini söylemişti.

Ekonomistler ne bekliyor?

Ekonomistler ne bekliyor?

Ekonomim'de aktarılan, Reuters anketine göre, ankete katılan 11 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit bırakılacağını düşünüyor. Ankette yılsonuna doğru faiz indirimlerinin başlayacağı da beklenirken, yüzde 37,5  seviyesi öngörüldü.

Foreks Haber anketinde de ekonomistler, TCMB'nin bu ay faizi sabit bırakmasını bekliyor.

Foreks Haber anketinde de ekonomistler, TCMB'nin bu ay faizi sabit bırakmasını bekliyor.

Ankete katılan 21 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağını öngörürken, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren ekonomistlerin medyan faiz tahmini yüzde 38,75 oldu. 

Ekonomistler ilk faiz indirimini Eylül ayında beklerken, '2024 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt veren 15 ekonomistin 13'ü 'evet', 2'si 'hayır' yanıtını verdi. 6 katılımcı indirim zamanı konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de faizlerin bu ay ve gelecek 3 ayda değişmeyeceği öngörüldü. gelecek yıl için beklenti yüzde 36,62 olurken, 2 yıl sonrası için de yüzde 23,89 oldu.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de faizlerin bu ay ve gelecek 3 ayda değişmeyeceği öngörüldü. gelecek yıl için beklenti yüzde 36,62 olurken, 2 yıl sonrası için de yüzde 23,89 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 22 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB, Ocak ayı toplantısında faizi 250 baz puan artırmıştı.

TCMB, Ocak ayı toplantısında faizi 250 baz puan artırmıştı.

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 3.650 baz puan yükseltildi ve yüzde 8,50'den yüzde 45,00 seviyesine çıkarılmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın istifa etmesinin ardından 3 Şubat 2024 tarihinde TCMB Başkanlığına Fatih Karahan atanmıştı.

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TCMB'nin 2024 yılı PPK Faiz Toplantı Takvimi

TCMB'nin 2024 yılı PPK Faiz Toplantı Takvimi

  • 22.02.2024

  • 21.03.2024

  • 25.04.2024

  • 23.05.2024

  • 27.06.2024

  • 25.07.2024

  • 22.08.2024

  • 19.09.2024

  • 17.10.2024

  • 21.11.2024

  • 26.12.2024

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