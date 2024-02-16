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Güzelliğiyle Baş Döndüren Beşiktaşlı Voleybolcu Hilal Kocakara Paylaşımıyla Hayran Bıraktı

Güzelliğiyle Baş Döndüren Beşiktaşlı Voleybolcu Hilal Kocakara Paylaşımıyla Hayran Bıraktı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 11:30

Beşiktaş Ayos Voleybol Takımı forması giyen Hilal Kocakara, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı adeta salladı. Güzelliğiyle dikkat çeken Hilal Kocakara'nın paylaşımına ve gelen tepkilere birlikte bakalım!

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2 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Hilal Kocakara, Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor ve Bolu Bld. kulüplerinde forma giydi.

2 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Hilal Kocakara, Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor ve Bolu Bld. kulüplerinde forma giydi.

Hilal Kocakara, 2023-24 sezonu öncesi Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

Hilal Kocakara, 2023-24 sezonu öncesi Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

181 cm boyundaki Kocakara pasör olarak görev yapıyor.

181 cm boyundaki Kocakara pasör olarak görev yapıyor.

Hilal Kocakara, Fenerbahçe alt yapısından yetişmiş ve CEV U17 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü kadroda yer almıştı.

Hilal Kocakara, Fenerbahçe alt yapısından yetişmiş ve CEV U17 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü kadroda yer almıştı.

Son olarak sosyal medya hesaplarından bu fotoğrafı paylaşan Hilal Kocakara'nın güzelliği takipçilerinin başını döndürdü👇

Son olarak sosyal medya hesaplarından bu fotoğrafı paylaşan Hilal Kocakara'nın güzelliği takipçilerinin başını döndürdü👇
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Voleybolcu arkadaşlarının da övgülerini toplayan Hilal Kocakara'nın güzelliğine verilen tepkiler şöyleydi👇

Voleybolcu arkadaşlarının da övgülerini toplayan Hilal Kocakara'nın güzelliğine verilen tepkiler şöyleydi👇

Kendisi gibi voleybolcu olan ikizi Nihal Kocakara da yorum yaptı👇

Kendisi gibi voleybolcu olan ikizi Nihal Kocakara da yorum yaptı👇

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