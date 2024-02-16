Fenerbahçeli Voleybolcu Murat Yenipazar'ın Ricası Sarı-Lacivertli Taraftarları Duygulandırdı
Fenerbahçeli Voleybolcu Murat Yenipazar'ın Ricası Sarı-Lacivertli Taraftarları Duygulandırdı
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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı oyuncuları, 10 Şubat'ta oynanan Galatasaray Galatasaray HDI Sigorta maçı öncesinde taraftara çağrıda bulunarak derbiye gelmelerini, kendilerine destek vermeleri dile getirmişti.
Sarı-lacivertli taraftarlar da bu mesaja kayıtsız kalmayarak maça büyük ilgi göstermişti. Heyecan dolu anlara sahne olan mücadeleyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazanmıştı.
FBTV YouTube'de Smaçör programına konuk olan takımın başarılı oyuncusu Murat Yenipazar da ilginin devam etmesi için duygusal açıklamalarda bulundu.
31 yaşındaki pasörün sözleri sosyal medyada geniş yer buldu 👇
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