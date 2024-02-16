Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Fenerbahçeli Voleybolcu Murat Yenipazar'ın Ricası Sarı-Lacivertli Taraftarları Duygulandırdı

Fenerbahçeli Voleybolcu Murat Yenipazar'ın Ricası Sarı-Lacivertli Taraftarları Duygulandırdı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
16.02.2024 - 10:23

FBTV YouTube'un Smaçör programına konuk olan 31 yaşındaki voleybolcu Murat Yenipazar, voleybol salonlarındaki taraftar eksikliğinden yakındı. Yenipazar, taraftarlarına 'Tamam her maça gelmeyin, maçları seçelim' bile dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı oyuncuları, 10 Şubat'ta oynanan Galatasaray Galatasaray HDI Sigorta maçı öncesinde taraftara çağrıda bulunarak derbiye gelmelerini, kendilerine destek vermeleri dile getirmişti.

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı oyuncuları, 10 Şubat'ta oynanan Galatasaray Galatasaray HDI Sigorta maçı öncesinde taraftara çağrıda bulunarak derbiye gelmelerini, kendilerine destek vermeleri dile getirmişti.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertli taraftarlar da bu mesaja kayıtsız kalmayarak maça büyük ilgi göstermişti. Heyecan dolu anlara sahne olan mücadeleyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazanmıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da bu mesaja kayıtsız kalmayarak maça büyük ilgi göstermişti. Heyecan dolu anlara sahne olan mücadeleyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazanmıştı.
media.fenerbahce.org

FBTV YouTube'de Smaçör programına konuk olan takımın başarılı oyuncusu Murat Yenipazar da ilginin devam etmesi için duygusal açıklamalarda bulundu.

FBTV YouTube'de Smaçör programına konuk olan takımın başarılı oyuncusu Murat Yenipazar da ilginin devam etmesi için duygusal açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki pasörün sözleri sosyal medyada geniş yer buldu 👇

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın