Herkesin Heyecanla Beklediği Fenerbahçe - Vakıfbank Voleybol Maçının Tarihi Belli Oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezon sonu yaklaşırken şampiyonluk mücadelesi de kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Lider Fenerbahçe Opet'in yakın takipçisi Vakıfbank ile karşılaşacağı maçın tarihi netlik kazandı. Peki, kritik mücadele ne zaman oynanacak?