Herkesin Heyecanla Beklediği Fenerbahçe - Vakıfbank Voleybol Maçının Tarihi Belli Oldu
Herkesin Heyecanla Beklediği Fenerbahçe - Vakıfbank Voleybol Maçının Tarihi Belli Oldu
Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezon sonu yaklaşırken şampiyonluk mücadelesi de kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Lider Fenerbahçe Opet'in yakın takipçisi Vakıfbank ile karşılaşacağı maçın tarihi netlik kazandı. Peki, kritik mücadele ne zaman oynanacak?
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Ligde tek mağlubiyetle lider konumda bulunan Fenerbahçe, son maçında Muratpaşa Belediyesi'ni 3-0'la geçti.
Eczacıbaşı'nın ardından üçüncü sırada yer alan Vakıfbank ise Çukurova Belediyesi'ni konuk ettiği karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İki ekibin karşı karşıya geleceği şampiyonluk yolundaki önemli anlardan biri olacak maçın tarihi belirlendi.
Fenerbahçe - Vakıfbank voleybol maçı ne zaman?
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