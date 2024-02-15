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Herkesin Heyecanla Beklediği Fenerbahçe - Vakıfbank Voleybol Maçının Tarihi Belli Oldu

Herkesin Heyecanla Beklediği Fenerbahçe - Vakıfbank Voleybol Maçının Tarihi Belli Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.02.2024 - 20:20

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezon sonu yaklaşırken şampiyonluk mücadelesi de kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Lider Fenerbahçe Opet'in yakın takipçisi Vakıfbank ile karşılaşacağı maçın tarihi netlik kazandı. Peki, kritik mücadele ne zaman oynanacak?

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Ligde tek mağlubiyetle lider konumda bulunan Fenerbahçe, son maçında Muratpaşa Belediyesi'ni 3-0'la geçti.

Ligde tek mağlubiyetle lider konumda bulunan Fenerbahçe, son maçında Muratpaşa Belediyesi'ni 3-0'la geçti.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 55'e yükseltti.

Eczacıbaşı'nın ardından üçüncü sırada yer alan Vakıfbank ise Çukurova Belediyesi'ni konuk ettiği karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Eczacıbaşı'nın ardından üçüncü sırada yer alan Vakıfbank ise Çukurova Belediyesi'ni konuk ettiği karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, 52 puana yükselerek lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

İki ekibin karşı karşıya geleceği şampiyonluk yolundaki önemli anlardan biri olacak maçın tarihi belirlendi.

İki ekibin karşı karşıya geleceği şampiyonluk yolundaki önemli anlardan biri olacak maçın tarihi belirlendi.

Fenerbahçe'nin evinde oynanacak maç için şimdiden geri sayım başladı.

Fenerbahçe - Vakıfbank voleybol maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Vakıfbank voleybol maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Vakıfbank karşılaşması, 3 Mart Pazar günü oynanacak. Saat 21'de başlayacak olan maçın TRT SPOR YILDIZ ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

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