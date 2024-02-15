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Zehra Güneş'in Kardeşi Voleybolcu İrem Güneş Kendisi Gibi Sporcu Olan Sevgilisiyle Birlikte Paylaşım Yaptı

Zehra Güneş'in Kardeşi Voleybolcu İrem Güneş Kendisi Gibi Sporcu Olan Sevgilisiyle Birlikte Paylaşım Yaptı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 13:58

Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş, 14 Şubat'ta sevgilisiyle birlikte paylaşım yaptı. Ablası gibi voleybolcu olan İrem Güneş, basketbolcu İrem Savaş ile birlikteliğini paylaştığı hikayeyle duyurdu.

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Edremit Bld. Altınoluk forması giyen İrem Güneş, ablasının izinden giden başarılı bir voleybolcu.

Edremit Bld. Altınoluk forması giyen İrem Güneş, ablasının izinden giden başarılı bir voleybolcu.

2004 doğumlu pasör çaprazı İrem Güneş, sevgililer gününde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

2004 doğumlu pasör çaprazı İrem Güneş, sevgililer gününde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ablası Zehra ve kardeşi Mina gibi kendisi de voleybolcu olan İrem, sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaşarak ilişkisini duyurdu.

Ablası Zehra ve kardeşi Mina gibi kendisi de voleybolcu olan İrem, sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaşarak ilişkisini duyurdu.

İrem Güneş, kendisi gibi sporcu olan Sivas Emir ile birlikte sevgililer gününü kutladı👇

İrem Güneş, kendisi gibi sporcu olan Sivas Emir ile birlikte sevgililer gününü kutladı👇

İrem Güneş'in sevgilisi Emir Sivas, Gaziantep Basketbol forması giyiyor.

İrem Güneş'in sevgilisi Emir Sivas, Gaziantep Basketbol forması giyiyor.
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2005 doğumlu Emir Sivas aynı zamanda milli takım alt yaş kategorilerinde forma giyen geleceği parlak bir basketbolcu olarak gösteriliyor.

2005 doğumlu Emir Sivas aynı zamanda milli takım alt yaş kategorilerinde forma giyen geleceği parlak bir basketbolcu olarak gösteriliyor.

Çiftimize mutluluklar diliyoruz❤️

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