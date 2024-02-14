Hande Baladın'ın Bal Gibi Güzel Çıktığı Siyah-Beyaz Fotoğrafı İltifat Yağmuruna Tutuldu

Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen ve hala Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Filenin Sultanı Hande Baladın, bu kez güzelliğiyle büyüledi. Siyah-beyaz fotoğrafını paylaşan Hande Baladın'ın güzelliği karşısında büyülenenler yıldız sporcuyu beğeni yağmuruna tuttu.