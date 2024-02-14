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Hande Baladın'ın Bal Gibi Güzel Çıktığı Siyah-Beyaz Fotoğrafı İltifat Yağmuruna Tutuldu

Hande Baladın'ın Bal Gibi Güzel Çıktığı Siyah-Beyaz Fotoğrafı İltifat Yağmuruna Tutuldu

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 14:41

Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen ve hala Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Filenin Sultanı Hande Baladın, bu kez güzelliğiyle büyüledi. Siyah-beyaz fotoğrafını paylaşan Hande Baladın'ın güzelliği karşısında büyülenenler yıldız sporcuyu beğeni yağmuruna tuttu.

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Filenin Sultanları'nın başarılı ismi Hande Baladın, bu sezon da Eczacıbaşı formasıyla harika bir performans gösteriyor.

Filenin Sultanları'nın başarılı ismi Hande Baladın, bu sezon da Eczacıbaşı formasıyla harika bir performans gösteriyor.

Başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Hande Baladın'ın hayran kitlesi de gün geçtikçe büyüyor. Instagram'da 1 milyon takipçi sınırını geçen Hande Baladın'ın son paylaşımı ise onbinlerce beğeni topladı.

Başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Hande Baladın'ın hayran kitlesi de gün geçtikçe büyüyor. Instagram'da 1 milyon takipçi sınırını geçen Hande Baladın'ın son paylaşımı ise onbinlerce beğeni topladı.

Hande Baladın'ın paylaşımı şöyleydi👇

Hande Baladın'ın paylaşımı şöyleydi👇

Gelen yorumlarda herkes Hande Baladın'ın güzelliği karşısında büyülendi👇

Gelen yorumlarda herkes Hande Baladın'ın güzelliği karşısında büyülendi👇

Yorumlar şöyleydi👇

Yorumlar şöyleydi👇
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