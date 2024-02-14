Hande Baladın'ın Bal Gibi Güzel Çıktığı Siyah-Beyaz Fotoğrafı İltifat Yağmuruna Tutuldu
Hande Baladın'ın Bal Gibi Güzel Çıktığı Siyah-Beyaz Fotoğrafı İltifat Yağmuruna Tutuldu
Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen ve hala Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Filenin Sultanı Hande Baladın, bu kez güzelliğiyle büyüledi. Siyah-beyaz fotoğrafını paylaşan Hande Baladın'ın güzelliği karşısında büyülenenler yıldız sporcuyu beğeni yağmuruna tuttu.
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Filenin Sultanları'nın başarılı ismi Hande Baladın, bu sezon da Eczacıbaşı formasıyla harika bir performans gösteriyor.
Başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Hande Baladın'ın hayran kitlesi de gün geçtikçe büyüyor. Instagram'da 1 milyon takipçi sınırını geçen Hande Baladın'ın son paylaşımı ise onbinlerce beğeni topladı.
Hande Baladın'ın paylaşımı şöyleydi👇
Gelen yorumlarda herkes Hande Baladın'ın güzelliği karşısında büyülendi👇
Yorumlar şöyleydi👇
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