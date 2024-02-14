Sadece İlkay Gündoğan'ın Eşi Olarak Anılmak İstemeyen Sara Arfaoui Bildiği Dil Sayısıyla Şaşırttı

Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman milli takım forması giyen İlkay Gündoğan ile TV sunucusu ve manken olan Sara Arfaoui geçtiğimiz sene evlenmişti. Sara Arfaoui yalnızca İlkay Gündoğan'ın eşi olarak anılmak istemediğini söyledi.

Kaynak: CNN Türk