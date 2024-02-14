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Sadece İlkay Gündoğan'ın Eşi Olarak Anılmak İstemeyen Sara Arfaoui Bildiği Dil Sayısıyla Şaşırttı

Sadece İlkay Gündoğan'ın Eşi Olarak Anılmak İstemeyen Sara Arfaoui Bildiği Dil Sayısıyla Şaşırttı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 13:07

Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman milli takım forması giyen İlkay Gündoğan ile TV sunucusu ve manken olan Sara Arfaoui geçtiğimiz sene evlenmişti. Sara Arfaoui yalnızca İlkay Gündoğan'ın eşi olarak anılmak istemediğini söyledi.

Kaynak: CNN Türk

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İlkay Gündoğan'ın İtalyan model eşi Sara Arfaoui samimi açıklamalar yaptı.

İlkay Gündoğan'ın İtalyan model eşi Sara Arfaoui samimi açıklamalar yaptı.

Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Sara, ""Evlendiğimden beri sadece İlkay'ın esi olarak tanınıyorum Ama benim de kariyerim var." diye konuştu.

Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Sara, ""Evlendiğimden beri sadece İlkay'ın esi olarak tanınıyorum Ama benim de kariyerim var." diye konuştu.

"Futbolcuların hayat arkadaşlarının sadece "eş" olarak değerlendirilmesi çok yanlış.

"Futbolcuların hayat arkadaşlarının sadece "eş" olarak değerlendirilmesi çok yanlış.

"İlkay'ın başarılarıyla gurur duyuyorum ama ben de Sara'yım. 6 dil biliyorum ve sıfırlanmak değil kariyerimde yükselmek istiyorum."

"İlkay'ın başarılarıyla gurur duyuyorum ama ben de Sara'yım. 6 dil biliyorum ve sıfırlanmak değil kariyerimde yükselmek istiyorum."

Almanya milli takımının kaptanlığını yapan Türk asıllı ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ile İtalyan sunucu ve model Sara Arfaoui 2022'de evlendi.

Almanya milli takımının kaptanlığını yapan Türk asıllı ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ile İtalyan sunucu ve model Sara Arfaoui 2022'de evlendi.
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Çiftin 2023'te Kais adını verdikleri bir oğulları oldu.

Çiftin 2023'te Kais adını verdikleri bir oğulları oldu.
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