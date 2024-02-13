Ebrar Karakurt'un Henüz Belediye Takımında Oynarken Kullandığı Sosyal Medya Hesabı Duygulandırdı!

Milli takımımızda bizlere büyük bir gurur yaşatan Ebrar Karakurt'un voleybol sevdası sorgulanamaz bile. Başarılı oyuncumuzun kariyeri ise çok erken yaşlarında başladı. Twitter'da (X) bir kullanıcı, Ebrar Karakurt'un henüz Balıkesir Belediye Takımı'nda oynarken kullandığı bir sosyal medya hesabını buldu.

Ebrar Karakurt'un sosyal medya biyografisi sizi duygulandırabilir!