Ebrar Karakurt'un Henüz Belediye Takımında Oynarken Kullandığı Sosyal Medya Hesabı Duygulandırdı!
Ebrar Karakurt'un Henüz Belediye Takımında Oynarken Kullandığı Sosyal Medya Hesabı Duygulandırdı!
Milli takımımızda bizlere büyük bir gurur yaşatan Ebrar Karakurt'un voleybol sevdası sorgulanamaz bile. Başarılı oyuncumuzun kariyeri ise çok erken yaşlarında başladı. Twitter'da (X) bir kullanıcı, Ebrar Karakurt'un henüz Balıkesir Belediye Takımı'nda oynarken kullandığı bir sosyal medya hesabını buldu.
Ebrar Karakurt'un sosyal medya biyografisi sizi duygulandırabilir!
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Milli takımımızın gururu Ebrar Karakurt, başarısıyla ülkemizi şampiyonluğa götüren isimlerden oldu.
Aslına bakarsanız, Ebrar Karakurt sadece ülkemizde sevilen bir isim değil!
Başarı merdivenlerini tek tek tırmanan Ebrar Karakurt'un bugünlere gelmesi ise pek de kolay olmadı.
Karakurt, voleybola olan ilgisini ise "Voleybolu çok ayrı seviyordum. Geceleri voleybol topuyla uyurdum, o derece… Ailem ve arkadaşlarım bana bu konuda hep destek oldular." diyerek özetliyor.
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Bu paylaşımı ise bir X kullanıcısı, Ebrar Karakurt'a ait olduğu düşünülen bir sosyal medya hesabını paylaşarak cevap veriyor;
Öte yandan Ebrar Karakurt'un bir de geçmişte kullandığı Instagram hesabı var!
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