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Ebrar Karakurt'un Henüz Belediye Takımında Oynarken Kullandığı Sosyal Medya Hesabı Duygulandırdı!

Ebrar Karakurt'un Henüz Belediye Takımında Oynarken Kullandığı Sosyal Medya Hesabı Duygulandırdı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.02.2024 - 19:22

Milli takımımızda bizlere büyük bir gurur yaşatan Ebrar Karakurt'un voleybol sevdası sorgulanamaz bile. Başarılı oyuncumuzun kariyeri ise çok erken yaşlarında başladı. Twitter'da (X) bir kullanıcı, Ebrar Karakurt'un henüz Balıkesir Belediye Takımı'nda oynarken kullandığı bir sosyal medya hesabını buldu.

Ebrar Karakurt'un sosyal medya biyografisi sizi duygulandırabilir!

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Milli takımımızın gururu Ebrar Karakurt, başarısıyla ülkemizi şampiyonluğa götüren isimlerden oldu.

Milli takımımızın gururu Ebrar Karakurt, başarısıyla ülkemizi şampiyonluğa götüren isimlerden oldu.

Yalnızca voleyboldaki başarısıyla değil, ülkesine gösterdiği bağlılıkla da kendisini takdir ettik. İstiklal Marşı'nı okurken gözleri dolan, Türk Bayrağı'nı dalgalandırmaktan bir an olsun vazgeçmeyen Karakurt, milli gururumuz haline geldi.

Aslına bakarsanız, Ebrar Karakurt sadece ülkemizde sevilen bir isim değil!

Aslına bakarsanız, Ebrar Karakurt sadece ülkemizde sevilen bir isim değil!

Rusya Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Karakurt'a Rus taraftarlar da oldukça büyük bir sevgi gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde kendisine bir sürpriz bile düzenlemişlerdi;

Başarı merdivenlerini tek tek tırmanan Ebrar Karakurt'un bugünlere gelmesi ise pek de kolay olmadı.

Başarı merdivenlerini tek tek tırmanan Ebrar Karakurt'un bugünlere gelmesi ise pek de kolay olmadı.

Başarılı isim, henüz çocukken başladı voleybola. Balıkesir'de doğan Ebrar Karakurt, 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde forma giydi. 

Anlayacağınız kendisinin spor tutkusu, özellikle de voleybol tutkusu henüz çok küçüklükten geliyor.

Karakurt, voleybola olan ilgisini ise "Voleybolu çok ayrı seviyordum. Geceleri voleybol topuyla uyurdum, o derece… Ailem ve arkadaşlarım bana bu konuda hep destek oldular." diyerek özetliyor.

Karakurt, voleybola olan ilgisini ise "Voleybolu çok ayrı seviyordum. Geceleri voleybol topuyla uyurdum, o derece… Ailem ve arkadaşlarım bana bu konuda hep destek oldular." diyerek özetliyor.

Women's Fitness Türkiye'nin röportajından alındığı söylenen bu cümleler, Ebrar Karakurt'un nasıl başarılı olduğuna da bir cevap niteliğinde aslında.

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twitter.com
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Bu paylaşımı ise bir X kullanıcısı, Ebrar Karakurt'a ait olduğu düşünülen bir sosyal medya hesabını paylaşarak cevap veriyor;

Bu paylaşımı ise bir X kullanıcısı, Ebrar Karakurt'a ait olduğu düşünülen bir sosyal medya hesabını paylaşarak cevap veriyor;
twitter.com

Ebrar Karakurt'a ait olduğu düşünülen ve 2012 yılında açılan bu X profilinin biyografisinde ise şu satırlar yazıyor;

Boyum 1.73. Voleybolu çok seviyorum. Balıkesir Belediye Spor Kulübü'nde oynuyorum ve asla bırakmam'

Öte yandan Ebrar Karakurt'un bir de geçmişte kullandığı Instagram hesabı var!

Öte yandan Ebrar Karakurt'un bir de geçmişte kullandığı Instagram hesabı var!

Kendisinin paylaştığı bu fotoğraflar, açıklamalar hepimizi duygulandıracak cinsten...

O paylaşımlara ise buradan ulaşabilirsiniz;

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