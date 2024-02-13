Ryan Kent'in Dusan Tadic'in Eşine Instagram'dan Yazdığı ve Kavga Ettikleri İddiası Sosyal Medyayı Salladı

Sezon başında Fenerbahçe'ye bonservissiz olarak gelen İskoç oyuncu Ryan Kent, TFF'ye bildirilen listede sarı-lacivertli takım kadrosunda yer almadı. Şok eden gelişmenin ardından Twitter'da Ryan Kent ile Dusan Tadic arasında kriz yaşandığı iddia edildi. Ryan Kent'in Dusan Tadic'in eşi Dragana Tadic'e Instagram'dan yazdığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

Kaynak: Twitter / Talip Can