Ryan Kent'in Dusan Tadic'in Eşine Instagram'dan Yazdığı ve Kavga Ettikleri İddiası Sosyal Medyayı Salladı
Ryan Kent'in Dusan Tadic'in Eşine Instagram'dan Yazdığı ve Kavga Ettikleri İddiası Sosyal Medyayı Salladı
Sezon başında Fenerbahçe'ye bonservissiz olarak gelen İskoç oyuncu Ryan Kent, TFF'ye bildirilen listede sarı-lacivertli takım kadrosunda yer almadı. Şok eden gelişmenin ardından Twitter'da Ryan Kent ile Dusan Tadic arasında kriz yaşandığı iddia edildi. Ryan Kent'in Dusan Tadic'in eşi Dragana Tadic'e Instagram'dan yazdığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
Kaynak: Twitter / Talip Can
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Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe, Ryan Kent'i TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi.
Herkesi şaşırtan bu kararın ardından gazeteci Emre Bol, "Takım içerisinde duyduğumuz bazı şeyler var. Bunlar da beni rahatsız ediyor. Muhtemelen Ali Bey (Koç) bunu biliyordur. Belki bir çare bulmaya çalışır. İsmail hoca zaten biliyor." ifadelerini kullandı.
"Tadic ile Kent'in arasında ne gibi bir problem var, araştırın bulun." diyerek sözlerine devam etti.
Emre Bol'un, "Ben burada söylemem ama bu ikilinin çok ciddi bir şekilde problem yaşadığını biliyorum. Kent'in Balkan grubuyla problem yaşadığını duyuyorum, bu da beni rahatsız ediyor." açıklamasının ardından ise ise sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı.
Twitter'da Talip Can isimli kullanıcı Emre Bol'un açıklamalarını alıntılayarak, "Kent, instagram’dan Tadic’in eşine yürümüş. Bu olay açığa çıkınca Tadic Kente saldırıyor, çok fena tehditler savuruyor. O günden beri de Kent afaroz edilmiş durumda." paylaşımı yaptı.
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Ryan Kent'in Dusan Tadic'in eşi Dragana Tadic'e yazdığı iddiası sosyal medyada çok konuşuldu.
Ortaya atılan iddia ile ilgili gelen yorumlar şöyleydi👇
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