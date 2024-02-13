Eski Sevgilisini Vahşice Öldürmüştü: Ünlü Futbolcu İçin Müebbet Hapis Cezası!

Giovanni Padovani'nin annesi, korkunç cinayetten sonra konuk olduğu bir programda da şunları söylemişti: 'Aşk iyi bir şey olmalı, acı veren bir şey değil'.Padovani'nin annesine göre adam sürekli tedirgindi ama 'asla öfke nöbetleri geçirmezdi. Ona şöyle derdim: yardım almalıyız çünkü eğer kendini bu insandan, senin gibi hayat dolu, pek çok niteliği olan bir çocuktan ayıramıyorsan, o zaman bir doktordan yardım almamız gerekiyor demektir'.