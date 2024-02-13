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Eski Sevgilisini Vahşice Öldürmüştü: Ünlü Futbolcu İçin Müebbet Hapis Cezası!

Eski Sevgilisini Vahşice Öldürmüştü: Ünlü Futbolcu İçin Müebbet Hapis Cezası!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.02.2024 - 13:27

İtalyan futbolcu Giovanni Padovani hem spor hem de magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden yaşça epey büyük eski sevgilisine takıntılı şekilde bağlı olduğu söylenen ünlü futbolcu, Alessandra Matteuzzi'yi feci şekilde öldürdüğü için yargılanıyordu. Mahkemeden müebbet hapis kararı çıktı!

Kaynak: https://www.dagospia.com/rubrica-29/c...
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2016 yılında Virtus Bolzano'da forma giyen Giovanni Padovani, Sancataldese ile D serisi şampiyonasında oynuyordu. Sicilya'da da Giarre ve Troina'da oynayan eski futbolcu gündemin öne çıkan ismi oldu.

2016 yılında Virtus Bolzano'da forma giyen Giovanni Padovani, Sancataldese ile D serisi şampiyonasında oynuyordu. Sicilya'da da Giarre ve Troina'da oynayan eski futbolcu gündemin öne çıkan ismi oldu.

Padovani 2022 yılının yaz başlangıcından sosyal medyadan tanıştığı Alessandra Matteuzzi ile çevresi tarafından pek kabul görülmeyen türden bir ilişki yaşıyordu.

Padovani 2022 yılının yaz başlangıcından sosyal medyadan tanıştığı Alessandra Matteuzzi ile çevresi tarafından pek kabul görülmeyen türden bir ilişki yaşıyordu.

Futbolun yanı sıra şov dünyasında da boy gösteren Padovani, aynı zamanda kendisi gibi model olan sevgilisiyle "mülkiyet çılgınlığına yer olmaması gereken türden bir ilişki" sürdürüyormuş.

Futbolun yanı sıra şov dünyasında da boy gösteren Padovani, aynı zamanda kendisi gibi model olan sevgilisiyle "mülkiyet çılgınlığına yer olmaması gereken türden bir ilişki" sürdürüyormuş.

23 Ağustos 2022 tarihinde İtalya'nın kuzey kesiminde bulunan Bologna'da korkunç bir olay yaşandı. 28 yaşındaki futbolcu, kendisinden ayrılan 56 yaşındaki eski sevgilisini vahşice katletti.

23 Ağustos 2022 tarihinde İtalya'nın kuzey kesiminde bulunan Bologna'da korkunç bir olay yaşandı. 28 yaşındaki futbolcu, kendisinden ayrılan 56 yaşındaki eski sevgilisini vahşice katletti.

Kendisini terk eden model sevgilisine takıntılı hale gelen futbolcu, eline aldığı bir bahçe eşyası ile kadına saldırdı.

Kendisini terk eden model sevgilisine takıntılı hale gelen futbolcu, eline aldığı bir bahçe eşyası ile kadına saldırdı.

İlk önce elindeki çekiçle kadına saldıran adam daha sonra yumruk ve tekmeyle kadını dövüşmüş. Ardından beyzbol sopasıyla vurulan model bahçeden alınan bir bankla öldüresiye dövülmüş.

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Kasım 2021'de 'Kadınlara yönelik şiddeti durdurun' diye bir sosyal medya paylaşımı yaptığı ortaya çıkan futbolcunun saldırdığı sevgilisi o sırada kız kardeşiyle telefondaymış.

Kasım 2021'de 'Kadınlara yönelik şiddeti durdurun' diye bir sosyal medya paylaşımı yaptığı ortaya çıkan futbolcunun saldırdığı sevgilisi o sırada kız kardeşiyle telefondaymış.

Padovani'nin Sicilya'da oynaması nedeniyle ikisi birbirini çok az görmüş. Daha sonra birkaç günlüğüne bir araya gelmişler ve kısa süreli birliktelikleri iyi gitmemiş. Kız kardeşi, 'Tabakları kırmış, apartman lambasının fişini ana panodan çekmişti,' diye anlatmıştı.

Padovani'nin takımı tarafından yapılan antrenmana alınmamasının ardından Bologna'ya gittiği ve eski sevgilisinin evinin önünde dikkatle beklediği belirtildi.

Padovani'nin takımı tarafından yapılan antrenmana alınmamasının ardından Bologna'ya gittiği ve eski sevgilisinin evinin önünde dikkatle beklediği belirtildi.

Telefondaki kardeşinin sayesinde olay yerine polisler hızla gelse de hastaneye kaldırılan Matteuzzi yaşamını yitirdi.

Olaydan kısa bir süre ünlü futbolcudan ayrıldığı açıklanan Matteuzzi Padovani, eski sevgilisinin kendisini takip ve tehdit ettiğini söylemişti.

Olaydan kısa bir süre ünlü futbolcudan ayrıldığı açıklanan Matteuzzi Padovani, eski sevgilisinin kendisini takip ve tehdit ettiğini söylemişti.

Giovanni Padovani'nin annesi, korkunç cinayetten sonra konuk olduğu bir programda da şunları söylemişti: 'Aşk iyi bir şey olmalı, acı veren bir şey değil'.Padovani'nin annesine göre adam sürekli tedirgindi ama 'asla öfke nöbetleri geçirmezdi. Ona şöyle derdim: yardım almalıyız çünkü eğer kendini bu insandan, senin gibi hayat dolu, pek çok niteliği olan bir çocuktan ayıramıyorsan, o zaman bir doktordan yardım almamız gerekiyor demektir'.

Padovani'nin annesi oğlunun eski sevgilisi Alessandra Matteuzzi ile olan mesajlarını da paylaşmıştı.

Padovani'nin annesi oğlunun eski sevgilisi Alessandra Matteuzzi ile olan mesajlarını da paylaşmıştı.

Matteuzzi, 'Oğlunuza yardım edilmeli çünkü büyük sorunları var' diye yazmıştı. Futbolcunun annesi Virginia da 'Her zaman onu aldattığına ikna olmuş bir şekilde bana her şeyi mahvettiğini söylüyor.... ancak sonra telefonda konuşuyoruz' ifadelerini kullanmış. Alessandra ise dehşete düşerek 'Bu onun deliliği ve onu şiddete yönelten patolojisi. Ölmek istemiyorum!' mesajı atmış.

Geçtiğimiz Bolonya Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan iki saatlik bir konsey oturumuyla düzenlenen mahkemede beklenen karar çıktı.

Geçtiğimiz Bolonya Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan iki saatlik bir konsey oturumuyla düzenlenen mahkemede beklenen karar çıktı.

Eski futbolcu için savcılığın talep ettiği takip, duygusal bağlar, aşağılık güdüler ve kasıt gibi ağırlaştırıcı koşullar onaylandı.

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İtalyan mahkemesinde, hem eski sevgilisini takip ettiği hem de öldürdüğü suçlamalarıyla Padovani'ye müebbet hapis cezası verdi.

İtalyan mahkemesinde, hem eski sevgilisini takip ettiği hem de öldürdüğü suçlamalarıyla Padovani'ye müebbet hapis cezası verdi.
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