Eski Sevgilisini Vahşice Öldürmüştü: Ünlü Futbolcu İçin Müebbet Hapis Cezası!
Eski Sevgilisini Vahşice Öldürmüştü: Ünlü Futbolcu İçin Müebbet Hapis Cezası!
Kaynak: https://www.dagospia.com/rubrica-29/c...
İtalyan futbolcu Giovanni Padovani hem spor hem de magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden yaşça epey büyük eski sevgilisine takıntılı şekilde bağlı olduğu söylenen ünlü futbolcu, Alessandra Matteuzzi'yi feci şekilde öldürdüğü için yargılanıyordu. Mahkemeden müebbet hapis kararı çıktı!
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2016 yılında Virtus Bolzano'da forma giyen Giovanni Padovani, Sancataldese ile D serisi şampiyonasında oynuyordu. Sicilya'da da Giarre ve Troina'da oynayan eski futbolcu gündemin öne çıkan ismi oldu.
Padovani 2022 yılının yaz başlangıcından sosyal medyadan tanıştığı Alessandra Matteuzzi ile çevresi tarafından pek kabul görülmeyen türden bir ilişki yaşıyordu.
Futbolun yanı sıra şov dünyasında da boy gösteren Padovani, aynı zamanda kendisi gibi model olan sevgilisiyle "mülkiyet çılgınlığına yer olmaması gereken türden bir ilişki" sürdürüyormuş.
23 Ağustos 2022 tarihinde İtalya'nın kuzey kesiminde bulunan Bologna'da korkunç bir olay yaşandı. 28 yaşındaki futbolcu, kendisinden ayrılan 56 yaşındaki eski sevgilisini vahşice katletti.
Kendisini terk eden model sevgilisine takıntılı hale gelen futbolcu, eline aldığı bir bahçe eşyası ile kadına saldırdı.
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Kasım 2021'de 'Kadınlara yönelik şiddeti durdurun' diye bir sosyal medya paylaşımı yaptığı ortaya çıkan futbolcunun saldırdığı sevgilisi o sırada kız kardeşiyle telefondaymış.
Padovani'nin takımı tarafından yapılan antrenmana alınmamasının ardından Bologna'ya gittiği ve eski sevgilisinin evinin önünde dikkatle beklediği belirtildi.
Olaydan kısa bir süre ünlü futbolcudan ayrıldığı açıklanan Matteuzzi Padovani, eski sevgilisinin kendisini takip ve tehdit ettiğini söylemişti.
Padovani'nin annesi oğlunun eski sevgilisi Alessandra Matteuzzi ile olan mesajlarını da paylaşmıştı.
Geçtiğimiz Bolonya Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan iki saatlik bir konsey oturumuyla düzenlenen mahkemede beklenen karar çıktı.
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İtalyan mahkemesinde, hem eski sevgilisini takip ettiği hem de öldürdüğü suçlamalarıyla Padovani'ye müebbet hapis cezası verdi.
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