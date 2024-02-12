1.95'lik Arina Fedorovtseva'nın Salıncakta Çocuklar Gibi Eğlendiği Anlar
1.95'lik Arina Fedorovtseva'nın Salıncakta Çocuklar Gibi Eğlendiği Anlar
Fenerbahçe Opet'in başarılı voleybolcusu Arina Fedorovtseva'nın çocuklar gibi salıncakta sallandığı anlar izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. 1.95 boyundaki Arina Fedorovtseva, Gizem Örge'nin kameralarına yakalandı.
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Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva, Gizem Örge'nin kameralarına yakalandı.
"Lütfen çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmeyi ihmal etmeyin" notuyla Arina Fedorovtseva'nın salıncağa bindiği anları aktaran Gizem Örge'nin paylaşımı beğeni topladı.
1.95 metre boyundaki Arina Fedorovtseva'nın salıncaktaki hali yüzleri gülümsetti.
İşte o anlar👇
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