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Galatasaray'ın Yıldızı Lucas Torreira Doğum Gününü Dansçılarla Kutladı

Galatasaray'ın Yıldızı Lucas Torreira Doğum Gününü Dansçılarla Kutladı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 10:22

Galatasaray'ın yorulmak bilmez orta sahası Lucas Torreira 28 yaşına ayak bastı. Uruguaylı futbolcuyu doğum gününde takım arkadaşları yalnız bırakmazken, gecenin sürprizi dansçılardı.

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Devrim Özkan ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, doğum gününü harika bir şekilde kutladı.

Devrim Özkan ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, doğum gününü harika bir şekilde kutladı.

Dansçılar eşliğinde 28 yaşına giren Torreira'nın keyfi yerindeydi.

Dansçılar eşliğinde 28 yaşına giren Torreira'nın keyfi yerindeydi.

2022 senesinde Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Torreira'ya binlerce mesaj yağdı.

2022 senesinde Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Torreira'ya binlerce mesaj yağdı.

"Mesajlarınız için herkese teşekkürler 👏🏻" paylaşımı yapan Torreira'nın eğlenceli doğum günü partisine gelen yorumlar şöyleydi👇

"Mesajlarınız için herkese teşekkürler 👏🏻" paylaşımı yapan Torreira'nın eğlenceli doğum günü partisine gelen yorumlar şöyleydi👇

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