Penaltı Kazandıran Arda Güler'e Takım Arkadaşı Joselu'nun Yaptıkları Sinirlerinizi Hoplatacak!
Penaltı Kazandıran Arda Güler'e Takım Arkadaşı Joselu'nun Yaptıkları Sinirlerinizi Hoplatacak!
Girona karşısında 77. dakikada oyuna giren Arda Güler, ilk kez bir La Liga maçında Real Madrid forması giydi. Oyuna girerek muhteşem yeteneğini sahada sergileyen Arda Güler harika çalımlarla ceza sahasına girdi ve yere düşürüldü. Takımına penaltı kazandıran Arda Güler'in ismini haykıran tribünlere aldırmayan Joselu'nun yaptıkları ise sinirlerimizi bozdu.
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Real Madrid forması giyen yıldızımız Arda Güler, Girona karşısında takımına penaltı kazandırdı.
Arda Güler penaltıyı kazandırdığunda taraftarlar onun adına "Güler, Güler" tezahüratı yaptı.
Hatta Tchouameni, Arda Güler'in penaltı kullanması için takım arkadaşı Joselu'yu ikna etmeye çalıştı.
Joselu hem topu Arda Güler'e vermedi hem de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İkinci kez "Ben kullanayım mı abi?" vakası yaşayan Arda Güler ise penaltıyı kaçıran Joselu'yu ilk teselli eden isim oldu.
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Yaşananlara gelen yorumlar şöyleydi👇
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Çalışmaya devam Arda! Biz ve Real Madrid taraftarları arkandayız!
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