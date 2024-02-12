Penaltı Kazandıran Arda Güler'e Takım Arkadaşı Joselu'nun Yaptıkları Sinirlerinizi Hoplatacak!

Girona karşısında 77. dakikada oyuna giren Arda Güler, ilk kez bir La Liga maçında Real Madrid forması giydi. Oyuna girerek muhteşem yeteneğini sahada sergileyen Arda Güler harika çalımlarla ceza sahasına girdi ve yere düşürüldü. Takımına penaltı kazandıran Arda Güler'in ismini haykıran tribünlere aldırmayan Joselu'nun yaptıkları ise sinirlerimizi bozdu.