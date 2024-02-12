Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Penaltı Kazandıran Arda Güler'e Takım Arkadaşı Joselu'nun Yaptıkları Sinirlerinizi Hoplatacak!

Penaltı Kazandıran Arda Güler'e Takım Arkadaşı Joselu'nun Yaptıkları Sinirlerinizi Hoplatacak!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 10:09

Girona karşısında 77. dakikada oyuna giren Arda Güler, ilk kez bir La Liga maçında Real Madrid forması giydi. Oyuna girerek muhteşem yeteneğini sahada sergileyen Arda Güler harika çalımlarla ceza sahasına girdi ve yere düşürüldü. Takımına penaltı kazandıran Arda Güler'in ismini haykıran tribünlere aldırmayan Joselu'nun yaptıkları ise sinirlerimizi bozdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Real Madrid forması giyen yıldızımız Arda Güler, Girona karşısında takımına penaltı kazandırdı.

Real Madrid forması giyen yıldızımız Arda Güler, Girona karşısında takımına penaltı kazandırdı.

Arda Güler penaltıyı kazandırdığunda taraftarlar onun adına "Güler, Güler" tezahüratı yaptı.

Arda Güler penaltıyı kazandırdığunda taraftarlar onun adına "Güler, Güler" tezahüratı yaptı.

Hatta Tchouameni, Arda Güler'in penaltı kullanması için takım arkadaşı Joselu'yu ikna etmeye çalıştı.

Hatta Tchouameni, Arda Güler'in penaltı kullanması için takım arkadaşı Joselu'yu ikna etmeye çalıştı.

Joselu hem topu Arda Güler'e vermedi hem de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Joselu hem topu Arda Güler'e vermedi hem de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İkinci kez "Ben kullanayım mı abi?" vakası yaşayan Arda Güler ise penaltıyı kaçıran Joselu'yu ilk teselli eden isim oldu.

İkinci kez "Ben kullanayım mı abi?" vakası yaşayan Arda Güler ise penaltıyı kaçıran Joselu'yu ilk teselli eden isim oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaşananlara gelen yorumlar şöyleydi👇

Yaşananlara gelen yorumlar şöyleydi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Çalışmaya devam Arda! Biz ve Real Madrid taraftarları arkandayız!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?