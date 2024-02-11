Usher'ın Sahne Alacağı Super Bowl'u İzlemek İçin Las Vegas'a Akın Eden Dünyaca Ünlü İsimler

Her yıl merakla beklenen spor müsabakalarından bir tanesi olan Super Bowl için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Bu yıl Usher'ın sahne alacağı ve 49ers ile Chiefs takımının karşılaşacağı gece için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü isimler de müsabakanın gerçekleştirileceği alana giriş yapmaya başladı. Bakalım bu yıl hangi ünlüler Super Bowl için Las Vegas'ta?