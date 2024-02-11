Usher'ın Sahne Alacağı Super Bowl'u İzlemek İçin Las Vegas'a Akın Eden Dünyaca Ünlü İsimler
Usher'ın Sahne Alacağı Super Bowl'u İzlemek İçin Las Vegas'a Akın Eden Dünyaca Ünlü İsimler
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3NvaTBsG...
Her yıl merakla beklenen spor müsabakalarından bir tanesi olan Super Bowl için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Bu yıl Usher'ın sahne alacağı ve 49ers ile Chiefs takımının karşılaşacağı gece için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü isimler de müsabakanın gerçekleştirileceği alana giriş yapmaya başladı. Bakalım bu yıl hangi ünlüler Super Bowl için Las Vegas'ta?
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Ünlülerin akın ettiği, tüm dünyanın izlediği Super Bowl'un bu yılki karşılaşması bu gece gerçekleşecek.
Her yıl devre arasında dünyanın en popüler isimlerinin performanslarını sergilediği gecede, geçtiğimiz yıl Rihanna unutulmaz bir performans sergilemişti ve ikinci kez anne olacağını tüm dünyayla paylaşmıştı.
Ondan önceki yıl sahne alan 'Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, 50 Cent ve Eminem' de tüm dünyaya unutulmaz bir gece yaşatmıştı.
Bu yıl ise R&B müziğin efsane isimlerinden olan Usher'ın sahnesi büyük merak konusu.
Merakla beklenen karşılaşma ve şov için de dünyaca ünlü isimler Las Vegas'a akın etti.
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Taylor Swift, sevgilisi Tarvis Kelce'i yalnız bırakmamak için Tokyo'daki konseri biter bitmez Las Vegas'a uçtu. Kendisine de ünlü isim Ice Spice ve Blake Lively eşilik etti.
Justin Bieber da bir zamanlar mentorluğunu yapan Usher'ı yalnız bırakmadı. Performans sırasında sürpriz yapıp yapmayacağı da büyük merak konusu...
Lady Gaga da dün akşam Super Bowl öncesi etkinlikte sahne aldı.
Ve tabii ki kraliçemiz Beyonce de Super Bowl için Las Vegas'ta:
Chris Brown da yine Super Bowl öncesi gerçekleştirilen etkinlikteydi.
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