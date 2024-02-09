Usher ve Justin Bieber'ın Super Bowl'da Birlikte Sahne Alacakları İddiaları "İstek Değil İhtiyaç" Dedirtti
Usher ve Justin Bieber'ın Super Bowl'da Birlikte Sahne Alacakları İddiaları "İstek Değil İhtiyaç" Dedirtti
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/02/09/usher-...
Taraftarların futbolun yanı sıra reklamlar ve dünyaca ünlü sanatçıların müzik performansı için de katıldığı 'Super Bowl' isimli şampiyonluk maçında Usher sahne alacak. Ünlü isim kendisine şovda eşlik etmesi için Justin Bieber'ı aradı. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Super Bowl sadece bir spor etkinliği değil; müzik, eğlence ve sporu büyük bir sahnede bir araya getiren küresel bir etkinlik bildiğimiz gibi.
İlk kez Las Vegas'ta gerçekleşecek olan 2024 Super Bowl'da Usher'a Post Malone, Lil Jon ve Ludacris de katılacak. Ayrıca, Alicia Keys'in de sahne alacağına dair bazı söylentiler var.
Hayranları Usher ve Reba McEntire'nin büyük maç için neler hazırladığını merakla beklerken, verdikleri röportajlarda sürprizlere açık olmamız gerektiği ipucunu vermişti sanatçılar.
TMZ'nin edindiği bilgiye göre Usher, Super Bowl Devre Arası Gösterisi sırasında sahneyi paylaşma konusunda Justin Bieber ile doğrudan görüşmüş.
Bildiğiniz gibi Usher, Bieber 13 yaşındayken ona akıl hocalığı yapmış ve menajeri Scooter Braun ile birlikte kariyerine yön vermesine yardımcı olmuştu. İkili o zamandan beri yakınlar. Usher, Bieber'ın tarihin en çok izlenecek Super Bowl'unda kendisine katılmasını kesinlikle istediğini kaynaklara belirtmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen tepkilere bakalım👇
1.
2.
3.
4.
İçeriğin Devamı Aşağıda
5.
6.
7.
8.
9.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın