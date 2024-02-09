Usher ve Justin Bieber'ın Super Bowl'da Birlikte Sahne Alacakları İddiaları "İstek Değil İhtiyaç" Dedirtti

Taraftarların futbolun yanı sıra reklamlar ve dünyaca ünlü sanatçıların müzik performansı için de katıldığı 'Super Bowl' isimli şampiyonluk maçında Usher sahne alacak. Ünlü isim kendisine şovda eşlik etmesi için Justin Bieber'ı aradı. Detaylar👇