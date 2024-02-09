Taylor Swift Servetine Servet Katıyor: Şarkıcı Disney'de Yayınlanacak Konser Filmi İçin 75 Milyon Dolar Alacak

İsmi aşk hayatı ve her gün bir yenisini eklediği başarılarıyla manşetlerden düşmeyen Taylor Swift servetine servet eklemeye devam ediyor. Konser filminin Disney'de yayınlanması için ünlü şarkıcıya ödenen tutar ağzınızı açık bırakacak cinsten. Detaylar👇