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Taylor Swift Servetine Servet Katıyor: Şarkıcı Disney'de Yayınlanacak Konser Filmi İçin 75 Milyon Dolar Alacak

Taylor Swift Servetine Servet Katıyor: Şarkıcı Disney'de Yayınlanacak Konser Filmi İçin 75 Milyon Dolar Alacak

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 21:47

İsmi aşk hayatı ve her gün bir yenisini eklediği başarılarıyla manşetlerden düşmeyen Taylor Swift servetine servet eklemeye devam ediyor. Konser filminin Disney'de yayınlanması için ünlü şarkıcıya ödenen tutar ağzınızı açık bırakacak cinsten. Detaylar👇

Kaynak: https://variety.com/2024/digital/news...
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Aday olduğu her ödülü istisnasız alan, ismi başarılarıyla manşetlerden düşmeyen son zamanların en çok konuşulan ismi Taylor Swift'in hayran kitlesi çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Aday olduğu her ödülü istisnasız alan, ismi başarılarıyla manşetlerden düşmeyen son zamanların en çok konuşulan ismi Taylor Swift'in hayran kitlesi çığ gibi büyümeye devam ediyor.

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Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'i görmek için her fırsatta özel jetine atlayan şarkıcı magazin gündemine doğaya verdiği zararla da geliyor maalesef.

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2024 Garmmy'lerde dördüncü kez Yılın Albümü Ödülünü almasıyla başarılarına ve rekorlarına bir yenisini ekleyen dünyaca ünlü şarkıcı servetine servet katıyor.

Konserlerinin biletleri dünya çapında yok satan Taylor Swift gişe rekorları kıran Eras Turnesi'nden para kazanmaya devam ediyor.

Konserlerinin biletleri dünya çapında yok satan Taylor Swift gişe rekorları kıran Eras Turnesi'nden para kazanmaya devam ediyor.
variety.com

Disney, şarkıcıya "Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)" adlı albümünü dünya çapında Disney+ üzerinden yayınlamak için 75 milyon dolardan fazla para ödedi!

Disney, şarkıcıya "Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)" adlı albümünü dünya çapında Disney+ üzerinden yayınlamak için 75 milyon dolardan fazla para ödedi!
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Ayrıca, "Taylor Swift: The Eras Tour", 13 Ekim'deki geniş çaplı sinema prömiyerinin ardından dünya çapında 261,7 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek bugüne kadar en yüksek gişe hasılatı elde eden konser filmi oldu...

Ayrıca, "Taylor Swift: The Eras Tour", 13 Ekim'deki geniş çaplı sinema prömiyerinin ardından dünya çapında 261,7 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek bugüne kadar en yüksek gişe hasılatı elde eden konser filmi oldu...

Gelen tepkilere bakalım👇

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