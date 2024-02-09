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Gözümüz Gönlümüz Açıldı: Brad Pitt Bradley Cooper'a "Maestro" Filminin İlk Ödülünü Kendi Elleriyle Verdi

Gözümüz Gönlümüz Açıldı: Brad Pitt Bradley Cooper'a "Maestro" Filminin İlk Ödülünü Kendi Elleriyle Verdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 21:05

Son zamanlarda adını Gigi Hadid ile yaşadığı aşkla duyduğumuz fakat aynı zamanda kendini hem yönetip hem oynadığı filmi 'Maestro'ya adayan ünlü oyuncu Bradley Cooper Santa Barbara Film Festivalinde Brad Pitt ile görüntülendi. Detaylar👇

Kaynak: https://people.com/bradley-pitt-honor...
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Yılların başarılı oyuncusu Bradley Cooper son zamanlarda Gigi Hadid ile olan gizli kapaklı ilişkileriyle anılsa da kariyeri için elinden geleni yapıyor. Kendisinin yönetip oynadığı film "Maestro" ile birçok ödüle aday gösterilse de hep eli boş dönen oyuncunun yüzü bu sefer güldü.

Yılların başarılı oyuncusu Bradley Cooper son zamanlarda Gigi Hadid ile olan gizli kapaklı ilişkileriyle anılsa da kariyeri için elinden geleni yapıyor. Kendisinin yönetip oynadığı film "Maestro" ile birçok ödüle aday gösterilse de hep eli boş dönen oyuncunun yüzü bu sefer güldü.

60 yaşındaki Brad Pitt ve 49 yaşındaki Cooper'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği biyografik filmi "Maestro" ile Santa Barbara Film Festivali'nde görüntülendi.

60 yaşındaki Brad Pitt ve 49 yaşındaki Cooper'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği biyografik filmi "Maestro" ile Santa Barbara Film Festivali'nde görüntülendi.

Başrolünü Leonard Bernstein'la paylaştığı Maestro'nun yıldızına Santa Barbara Film Festivali'nin en büyük ödüllerinden biri olan Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü oyuncu arkadaşı Bart Pitt verdi.

Başrolünü Leonard Bernstein'la paylaştığı Maestro'nun yıldızına Santa Barbara Film Festivali'nin en büyük ödüllerinden biri olan Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü oyuncu arkadaşı Bart Pitt verdi.
people.com

Pitt, Oscar adayına ödülünü takdim etmek üzere Santa Barbara'daki Arlington Tiyatrosu'na geldiğinde, ikilinin "bir film süperstarı" ve aynı zamanda benzer isimlere sahip olmak gibi "birkaç ortak noktası" olduğunu söylediği Bradley Cooper'ı sahneye davet etti.

Pitt, Oscar adayına ödülünü takdim etmek üzere Santa Barbara'daki Arlington Tiyatrosu'na geldiğinde, ikilinin "bir film süperstarı" ve aynı zamanda benzer isimlere sahip olmak gibi "birkaç ortak noktası" olduğunu söylediği Bradley Cooper'ı sahneye davet etti.
people.com

Cooper'ın son çalışması olan "Maestro" filmi hakkında yorumlarını seyirci ile paylaşan Pitt, filmi "bir başyapıt" olarak nitelendirdi.

Cooper'ın son çalışması olan "Maestro" filmi hakkında yorumlarını seyirci ile paylaşan Pitt, filmi "bir başyapıt" olarak nitelendirdi.
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Ünlü oyuncu konuşmasını, Maestro'nun En İyi Film, Mulligan'ın En İyi Kadın Oyuncu ve Cooper'ın En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Senaryo dahil olmak üzere yedi dalda Oscar'a aday olduğunu ve yaklaşan Oscar Ödülleri'nde Cooper'ın başarısı için umutlu olduğunu söyleyerek bitirdi.

Ünlü oyuncu konuşmasını, Maestro'nun En İyi Film, Mulligan'ın En İyi Kadın Oyuncu ve Cooper'ın En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Senaryo dahil olmak üzere yedi dalda Oscar'a aday olduğunu ve yaklaşan Oscar Ödülleri'nde Cooper'ın başarısı için umutlu olduğunu söyleyerek bitirdi.
www.hollywoodreporter.com

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