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Dilber'le Patlayan Pavyon Türkücüsü Sincanlı Erkal'ın Meşhur Şarkısının Çalıntı Olduğu Ortaya Çıktı

Dilber'le Patlayan Pavyon Türkücüsü Sincanlı Erkal'ın Meşhur Şarkısının Çalıntı Olduğu Ortaya Çıktı

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
09.02.2024 - 20:13

Ünlü pavyon türkücüsü Sincanlı Erkal'ın adını herkesin diline dolayan hit şarkısı ile ilgili şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Sevilen şarkının aslında çalıntı olduğu ortaya çıktı. 

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Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi "İnti Taneleri" Dilber dansı ve pavyon sahneleri ile sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi "İnti Taneleri" Dilber dansı ve pavyon sahneleri ile sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Dilber'in dans ettiği sahnelerde arka planda şarkı söyleyen Sincanlı Erkal'da şu anda gündemin en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Dilber'in dans ettiği sahnelerde arka planda şarkı söyleyen Sincanlı Erkal'da şu anda gündemin en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Yıllardır pavyon şarkıcılığı yapan Erkal Sonel, İnci Taneleri'nden sonra ününe ün kattı.

Yıllardır pavyon şarkıcılığı yapan Erkal Sonel, İnci Taneleri'nden sonra ününe ün kattı.

Ancak ünlü şarkıcı hakkında geçtiğimiz saatlerde bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Pop Bizde'nin haberine göre Sonel'in dizide söylediği “Ben Yola Gelmem” şarkısının çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Ancak ünlü şarkıcı hakkında geçtiğimiz saatlerde bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Pop Bizde'nin haberine göre Sonel'in dizide söylediği “Ben Yola Gelmem” şarkısının çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Kahraman Deniz'in 2020 yılında yayınladığı şarkı ile Sincanlı Erkal'ın "Ben Yola Gelmem" şarkısının birebir aynı olduğu ve kopyalandığı tespit edildi. Deniz, şarkı için hukuki işlem başlattı.

Kahraman Deniz'in 2020 yılında yayınladığı şarkı ile Sincanlı Erkal'ın "Ben Yola Gelmem" şarkısının birebir aynı olduğu ve kopyalandığı tespit edildi. Deniz, şarkı için hukuki işlem başlattı.
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İşte Deniz ve Sonel'in şarkıları 👇🏻

Yaşanan kopya olayına sosyal medya kullanıcılarından şarkıların birbirine benzemediğine dair yorumlar geldi 👇🏻

Yaşanan kopya olayına sosyal medya kullanıcılarından şarkıların birbirine benzemediğine dair yorumlar geldi 👇🏻

Sizce iki şarkı arasında benzerlik var mı? Yorumlarda buluşalım!

Sizce iki şarkı arasında benzerlik var mı? Yorumlarda buluşalım!

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Sedat Yılmaz

İki şarkıyı birbirine benzetemeyenlere daha çok şaşırdım.