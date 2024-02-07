Ankara Sınırlarına Girer Girmez Eril Enerjisi Tavan Yapan Kerimcan Durmaz Son Paylaşımıyla Kahkahaya Boğdu
Ankara Sınırlarına Girer Girmez Eril Enerjisi Tavan Yapan Kerimcan Durmaz Son Paylaşımıyla Kahkahaya Boğdu
Ankara vloguyla ilgi gören Kerimcan Durmaz bu sefer de Ankara bebesi tiradıyla kahkahaya boğdu. Durmaz'ın eril enerjisi ise gözlerden kaçmadı.
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Bir dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden biri şüphesiz ki Kerimcan Durmaz! Kendisi son dönemlerde her ne kadar kaoslardan ve gündemden uzak durmaya karar vermiş olsa da son hamlesiyle kaldığı yerden bomba gibi devam edeceğine hiç şüphemiz yok.
Çünkü biliyorsunuz ki Durmaz, istediğinde YouTuber...
İstediğinde sanatçı...
Şimdilerde de bir vlogger! Kerimcan Durmaz, yakın arkadaşı Samet Liçina ile birlikte çektiği YouTube videoları ile son zamanlarda yine gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Verdiği ara ünlü fenomene yaramış olacak ki hem motivasyonu hem eril enerjisi zirvede! Biliyorsunuz ki Kerimcan Durmaz, bu sıralar eril enerjisini yansıttığı görüntüler ile çok konuşuluyor.
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Hatta Durmaz, geçtiğimiz günlerde tespihli paylaşımı ile gündeme gelmiş ve takipçileri onun bu hallerini çok beğenmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Samet Liçina ile birlikte Ankara Vlog'u paylaşan Kerimcan Durmaz'ın bu sefer de "Ankara bebesiyim" temalı konuşması gündeme geldi.
Ankara sınırlarına girer girmez eril enerjisi tavan yapan Durmaz'ın "Angara bebesi" tiradı izleyenleri kahkahaya boğdu.
İşte Kerimcan Durmaz'ın videosu 👇🏻
Gelin, Durmaz'ın eril havasına kim ne demiş bir de ona bakalım!
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Siz Kerimcan Durmaz'ın son paylaşımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Sevimsiz ve itici,oynak fırıldak şımarık sonradan görme daha da ne dersen de ....