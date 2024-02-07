6 Şubat Depreminde Hayatını Kaybeden Taha Duymaz'ı Unutmayan Derya Uluğ'un Paylaşımı Duygulandırdı
6 Şubat Depreminde Hayatını Kaybeden Taha Duymaz'ı Unutmayan Derya Uluğ'un Paylaşımı Duygulandırdı
Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden genç influencer Taha Duymaz'ı unutmayan Derya Uluğ'un paylaşımı göz doldurdu.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz'ı mutlaka duymuşsunuzdur.
Duymaz, kendi imkanları doğrultusunda çektiği yemek videolarını TikTok'ta paylaşıyordu. Taha Duymaz, ilk zamanlar çokça linç yese de daha sonra kendine geniş bir takipçi kitlesi oluşturmayı başarmıştı.
Biliyorsunuz ki genç fenomen ne yazık ki geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depreminde kardeşleri ile birlikte hayatını kaybetmişti.
Hepimizin yüreğini dağlayan o büyük felaketin dün yıldönümüydü. Herkes kayıplarını anarken annesi ve sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından Taha Duymaz'da anılan isimlerden bir tanesi oldu.
Taha Duymaz'ı unutmayan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Derya Uluğ oldu ve Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hepimizin gözlerini doldurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Derya Uluğ, "Bazen videolarını izliyorum, gözlerim uzaklara dalıyor" notuyla ölüm yıldönümünde Taha Duymaz'ı andı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda