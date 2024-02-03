Kalp Atışı'nın Karizmatik Oyuncusu Ali Burak Ceylan'ın Depremzede Yardımı "İyi İnsanlar Hala Var" Dedirtti
Kalp Atışı'nın Karizmatik Oyuncusu Ali Burak Ceylan'ın Depremzede Yardımı "İyi İnsanlar Hala Var" Dedirtti
Popüler dizi 'Kalp Atışı''nın sevilen oyuncusu Ali Burak Ceylan, 6 Şubat depreminde bir aileye ettiği yardımlarla gündeme geldi.
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Kalp Atışı dizisinde Oğuz Dağçakrak karakterine hayat veren Ali Burak Ceylan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 6 Şubat depremzedesi bir kullanıcının anlattığı anı ile gündeme geldi.
Sosyal medya kullanıcısı bir gün yerde cüzdan bulduğunu ve cüzdanı sahibine ilettiğinde cüzdan sahibinin ünlü bir oyuncu olduğunu anlattı. Bu ünlü oyuncu Kalp Atışı dizisinin sevilen oyuncusu Ali Burak Ceylan'dı.
Cüzdan sahibinin kendisine "Bir gün başın zora düşersen beni muhakkak ara" dediğini söyleyen sosyal medya kullanıcısı, yaşanan bu olaydan 10 gün sonra 6 Şubat depremine yakalandı. Ailesi ve akrabaları ile depremden zarar gören kullanıcı, Ali Burak Ceylan'ı arayarak kendisine yardım etmesini istedi.
Ali Burak Ceylan, depremzede ve ailesine Suadiye'de 3 katlı bir köşk tahsis ederek neredeyse 20 kişilik bu ailenin zor günlerini atlatmasına yardımcı oldu.
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Aileye "mesele cüzdan değil benim size yardım etmem gerekiyormuş" diyen Ceylan'ın bu hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı.
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Siz ünlü oyuncu ve depremzede sosyal medya kullanıcısının anısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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