Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Çiftinin Aralarına Çanta Bile Sokmadıkları Aşkları "41 Kere Maşallah" Dedirtti
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Çiftinin Aralarına Çanta Bile Sokmadıkları Aşkları "41 Kere Maşallah" Dedirtti
Geçtiğimiz günlerde 'Öteki'nin galasında görüntülenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin 'Aramıza kimse giremez' ayarı aşkları tam gaz devam eden ünlü çifte '41 kere maşallah' dedirtti.
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Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın 2022 yılında başlayan aşklarını duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz! Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta ilan eden çiftimiz magazin gündeminin de sık sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşan çiftimiz kısa bir süre önce aldıkları evlilik kararı ile sevenlerini hem şaşırtmış hem de mutlu etmişti.
Evlilik kararının ardından aşklarını dolu dizgin devam ettiren ünlü çift, geçtiğimiz günlerde "Öteki" isimli tiyatro oyununun galasına el ele katıldılar.
Ünlü çift kameralara poz verirken Pınar Deniz'in çantasını sevgilisi Kaan Yıldırım'ın olmadığı tarafa alması dikkat çekti.
Çantasını boş koluna alan Pınar Deniz'in "Aşkımızın arasına kimse girmesin, çantamı diğer koluma alayım. Aramıza kimse giremez" açıklamaları ünlü çifte "41 kere maşallah dedirtti.
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Bu açıklamalar çift ile ilgili çıkan haberlere bir uyarı mıydı bilemiyoruz ama biz de bir maşallah demeden geçmeyelim! Siz Deniz'in açıklamaları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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