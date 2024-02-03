Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Çiftinin Aralarına Çanta Bile Sokmadıkları Aşkları "41 Kere Maşallah" Dedirtti

Geçtiğimiz günlerde 'Öteki'nin galasında görüntülenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin 'Aramıza kimse giremez' ayarı aşkları tam gaz devam eden ünlü çifte '41 kere maşallah' dedirtti.

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