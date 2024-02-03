Gupse Özay'ın Dört Yıl Önce Melis İşiten'den Boşanan Uraz Kaygılaroğlu Hakkındaki Zeka Yorumu Kahkahaya Boğdu
Gupse Özay'ın Dört Yıl Önce Melis İşiten'den Boşanan Uraz Kaygılaroğlu Hakkındaki Zeka Yorumu Kahkahaya Boğdu
Melis İşiten'in programına konuk olan Gupse Özay'ın İşiten'in eski eşi Uraz Kaygılaroğlu hakkında yaptığı yorum kahkahaya boğdu.
Detaylara gelin birlikte bakalım!
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2014 yılında dünyaevine giren Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'i samimi ve eğlenceli ilişkileri ile tanıyoruz.
Aşkları tam gaz ilerleyen çiftin 2017 yılında bir de kızları olmuştu hatta. Biz tam "aile tamamlandı" derken gözde çift 2019 yılında aldıkları boşanma kararı ile herkesi şoke etmişlerdi.
Evliyken de samimi ilişkileri ile dikkat çeken çift, boşandıktan sonra da dostluklarını ilk günkü gibi yürütmeye devam ettiler. Hatta kızları için sık sık bir araya gelmekten de asla vazgeçmediler.
Hatta geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu eski eşinin YouTube programına bile konuk olmuştu. Programda, eski eş yeni arkadaş ikilinin oldukça eğlenceli sohbetlerini izlemiştik.
Melis İşiten bu sefer de YouTube'da yayınladığı "Şov Zaten" programında geçtiğimiz günlerde Lohusa filmiyle gündemden düşmeyen Gupse Özay'ı ağırladı.
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İkilinin eğlenceli sohbeti arasında Gupse Özay'ın Melis İşiten'i övdükten sonra Uraz Kaygılaroğlu'na taş atması gözlerden kaçmadı.
İşiten'e "Sen gerçekten çok çok bir kızsın" diyen Özay, "Aptal Uraz dermişim" yorumuyla herkesi kahkahaya boğdu.
İşte o anlar 👇🏻
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