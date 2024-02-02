Bu Sefer Acımadı: "Seren'in Kafası Çalışmıyor" Diyen Bircan Bali'ye Seren Serengil'den Tokat Niteliğinde Cevap

Biliyorsunuz ki eski partnerler Seren Serengil ve Bircan Bali'nin arası bozuk. Hatta geçtiğimiz günlerde Bali, Seren Serengil için söylediği ağır cümleler ile gündeme gelmişti. Serengil ise altta kalmadı ve Bali'nin sözlerinden sonra resmen gözü döndü.

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