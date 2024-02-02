Bu Sefer Acımadı: "Seren'in Kafası Çalışmıyor" Diyen Bircan Bali'ye Seren Serengil'den Tokat Niteliğinde Cevap
Bu Sefer Acımadı: "Seren'in Kafası Çalışmıyor" Diyen Bircan Bali'ye Seren Serengil'den Tokat Niteliğinde Cevap
Biliyorsunuz ki eski partnerler Seren Serengil ve Bircan Bali'nin arası bozuk. Hatta geçtiğimiz günlerde Bali, Seren Serengil için söylediği ağır cümleler ile gündeme gelmişti. Serengil ise altta kalmadı ve Bali'nin sözlerinden sonra resmen gözü döndü.
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Bircan Bali ve Seren Serengil... Biliyorsunuz ki bu ünlü ikili Söylemezsem Olmaz isimli programı birlikte sunuyorlardı. Ta ki kavga edip ayrılana dek.
Geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil hakkında zehir zemberek sözler söylemişti hatırlarsanız.
Bali'nin "Seren'de mantık sıfır. Mantıksız... Seren'in sadece kalbi çalışıyor, kafası çalışmıyor." açıklamalarının ortalığı karıştıracağı başından beri belliydi. Ancak Seren Serengil cevap vermek için biraz beklemeyi tercih etti diye düşünüyoruz.
Ki dediğimiz gibi oldu. Seren Serengil'den beklediğimiz hamle sonunda geldi ve ünlü isim bir konuştu pir konuştu. Seren Serengil, "Seren'in Kafası Çalışmıyor" Diyen Bircan Bali'ye bu sefer hiç acımadı.
Açıklamalarına "Ya Seren, bir gittin pir gittin. Ne sevindiler sen gidince. Sen olamayacak olmanın kompleksiyle ne mutlu oldular." cümleleriyle başlayan Serengil, tokat niteliğindeki cevaplarıyla ortalığı ateşe versek yeri.
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Herkesin kendi ışığıyla parladığını söyleyen Serengil, Bali için "rezil ola ola gitti" demeyi de ihmal etmedi.
İşte Bircan Bali'nin hakaretlerine karşılık Seren Serengil'den tokat niteliğinde cevaplar!
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Bakalım Bircan Bali'den yeni bir hamle gelecek mi? Merakla bekliyoruz! Siz bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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