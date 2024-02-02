Bir Nesilde Yaprak Sarma Travması Oluşturan Issız Adam Cemal Hünal Takipçisine Verdiği Ada Cevabıyla Güldürdü
Bir Nesilde Yaprak Sarma Travması Oluşturan Issız Adam Cemal Hünal Takipçisine Verdiği Ada Cevabıyla Güldürdü
Issız Adam izleyenler bilir ki Ada'nın yaprak sarma yerken terk edilişi bir neslin travmasıdır. Filmin üzerinden yıllar geçse de Ada'nın terk edilmesini kaldıramayan kullanıcılar Cemal Hünal'ı 'Ada'yı neden terk ettin?' diye darlamaktan da asla vazgeçmedi. Cemal Hünal'dan ise takipçisine güldüren 'Ada' yorumu geldi.
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Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Issız Adam'ı mutlaka izlemişsinizdir diye düşünüyoruz. Bir kitap dükkanında tesadüf eseri karşılan Ada ve Alper'in aşk ve dram dolu hikayesi döneminin belki de en iyisiydi desek yeri!
2008 yılında vizyona giren Issız Adam'ın bir neslin en büyük travması olduğu da yadsınamaz bir gerçek.
Özellikle de Ada'nın sarma yiyip çocukluk anılarını anlatırken Alper tarafından terk edilmesi. Bir nesli yaprak sarmaya küstürdü bu sahne!
Issız Adam'ın üzerinden yıllar geçti, Alper ve Ada'nın ayrılıklarının üzerine türlü teoriler ortaya atıldı hatta. Ancak Ada'nın terk edilişini kabullenemeyen sosyal medya kullanıcıları Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'ın peşini bir türlü bırakmadı.
"Ada'yı neden terk ettin?" sorusunu Cemal Hünal'ın sık sık duyduğuna neredeyse eminiz.
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Çünkü Cemal Hünal 2024 yılında bile "Ada'yı neden terk ettin?" sorusundan bir türlü kurtulamıyor gördüğünüz gibi 👇🏻
Ünlü oyuncu artık bir cevap vermesi gerektiğini düşünmüş olacak ki takipçisinin yorumuna "Senaryoda öyle yazıyordu" cevabıyla karşılık verdi.
Bu cevap Ada hayranlarını tatmin eder mi bilemiyoruz tabii. Siz Cemal Hünal'ın cevabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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