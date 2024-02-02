Bir Nesilde Yaprak Sarma Travması Oluşturan Issız Adam Cemal Hünal Takipçisine Verdiği Ada Cevabıyla Güldürdü

Issız Adam izleyenler bilir ki Ada'nın yaprak sarma yerken terk edilişi bir neslin travmasıdır. Filmin üzerinden yıllar geçse de Ada'nın terk edilmesini kaldıramayan kullanıcılar Cemal Hünal'ı 'Ada'yı neden terk ettin?' diye darlamaktan da asla vazgeçmedi. Cemal Hünal'dan ise takipçisine güldüren 'Ada' yorumu geldi.

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