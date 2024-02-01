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Geçtiğimiz Günlerde Temizlik Paspasıyla Poz Veren Hadise'den Bu Sefer de Semt Oturuşu Pozu Geldi

Geçtiğimiz Günlerde Temizlik Paspasıyla Poz Veren Hadise'den Bu Sefer de Semt Oturuşu Pozu Geldi

Hadise
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 00:08

Dişil enerjisiyle herkesi büyüleyen Hadise, bildiğiniz üzere bu aralar garip poz denemeleriyle meşhur. Geçtiğimiz günlerde temizlik paspasıyla poz veren Hadise'den bu sefer de semt oturuşu pozu geldi. 

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Sosyal medyanın da dişil enerjinin de kraliçesi olarak bilinen Hadise'yi hepimiz tanıyoruz. Kendisi ne dese, ne yapsa hatta ne giyse olay oluyor.

Sosyal medyanın da dişil enerjinin de kraliçesi olarak bilinen Hadise'yi hepimiz tanıyoruz. Kendisi ne dese, ne yapsa hatta ne giyse olay oluyor.

Ünlü şarkıcı sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi!

Ünlü şarkıcı sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi!

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hadise, su sıralar garip poz denemeleri yapıyor biliyorsunuz! Hatırlar mısınız bilmiyoruz ünlü isim geçtiğimiz günlerde temizlik paspasıyla birtakım pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hadise, su sıralar garip poz denemeleri yapıyor biliyorsunuz! Hatırlar mısınız bilmiyoruz ünlü isim geçtiğimiz günlerde temizlik paspasıyla birtakım pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kendisinin ne yaptığını tam olarak anlayamasak da "Hadise bu!" demiştik. Ancak Hadise, geçtiğimiz saatlerde garip poz denemelerine bir yenisini ekledi.

Kendisinin ne yaptığını tam olarak anlayamasak da "Hadise bu!" demiştik. Ancak Hadise, geçtiğimiz saatlerde garip poz denemelerine bir yenisini ekledi.

Ünlü şarkıcıdan bu sefer de semt oturuşu pozu geldi! Biz yine kendisinin ne yapmaya çalıştığını pek anlayamasak da ünlü sanatçının sevenlerinden bu paylaşıma birçok yorum geldi.

Ünlü şarkıcıdan bu sefer de semt oturuşu pozu geldi! Biz yine kendisinin ne yapmaya çalıştığını pek anlayamasak da ünlü sanatçının sevenlerinden bu paylaşıma birçok yorum geldi.
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Gelin önce Hadise'nin paylaşımına bir bakalım 👇🏻

Şimdi de Hadise'nin paylaşımına gelen yorumlara...

Şimdi de Hadise'nin paylaşımına gelen yorumlara...

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Siz Hadise'nin son paylaşımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Hadise'nin son paylaşımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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