Geçtiğimiz Günlerde Temizlik Paspasıyla Poz Veren Hadise'den Bu Sefer de Semt Oturuşu Pozu Geldi
Geçtiğimiz Günlerde Temizlik Paspasıyla Poz Veren Hadise'den Bu Sefer de Semt Oturuşu Pozu Geldi
Dişil enerjisiyle herkesi büyüleyen Hadise, bildiğiniz üzere bu aralar garip poz denemeleriyle meşhur. Geçtiğimiz günlerde temizlik paspasıyla poz veren Hadise'den bu sefer de semt oturuşu pozu geldi.
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Sosyal medyanın da dişil enerjinin de kraliçesi olarak bilinen Hadise'yi hepimiz tanıyoruz. Kendisi ne dese, ne yapsa hatta ne giyse olay oluyor.
Ünlü şarkıcı sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi!
Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hadise, su sıralar garip poz denemeleri yapıyor biliyorsunuz! Hatırlar mısınız bilmiyoruz ünlü isim geçtiğimiz günlerde temizlik paspasıyla birtakım pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Kendisinin ne yaptığını tam olarak anlayamasak da "Hadise bu!" demiştik. Ancak Hadise, geçtiğimiz saatlerde garip poz denemelerine bir yenisini ekledi.
Ünlü şarkıcıdan bu sefer de semt oturuşu pozu geldi! Biz yine kendisinin ne yapmaya çalıştığını pek anlayamasak da ünlü sanatçının sevenlerinden bu paylaşıma birçok yorum geldi.
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Gelin önce Hadise'nin paylaşımına bir bakalım 👇🏻
Şimdi de Hadise'nin paylaşımına gelen yorumlara...
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