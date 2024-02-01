Gençleşmek İçin Sünnet Derisi Enjekte Ettiren Seda Sayan'ın Güzelliğini Uykuya Bağlaması Kahkaha Attırdı
Gençleşmek İçin Sünnet Derisi Enjekte Ettiren Seda Sayan'ın Güzelliğini Uykuya Bağlaması Kahkaha Attırdı
Geçtiğimiz günlerde yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmesiyle gündeme gelen Seda Sayan bu sefer de 'güzelliğimin sırrı iyi uyku' dedi. Yüzündeki estetikleri unutan Sayan'ın açıklamaları sosyal medya kullanıcılarına kahkaha attırdı.
Detaylara gelin birlikte bakalım!
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Sabahların sultanı, laf sokmaların kraliçesi Seda Sayan'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi hem dobra hem cesur hem de oldukça ikonik bir karakter.
Ayrıca kendisinin yıllara meydan okuyan da bir güzelliği var. Kim der ki Seda Sayan 61 yaşında diye?
Sayan'ın güzelliğine diyecek bir şey yok tabii ama doğal mı derseniz hayır. Zaten kendisi de estetiklerini paylaşmaktan hiç çekinmiyor.
Hatta ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde cildine sünnet derisi enjekte ettirdiğini de söylemiş büyük de bir linç yemişti hatırlarsanız.
Bu sefer "güzelliğimin sırrı iyi uyku" diyen Seda Sayan yaptırdığı estetikleri bir anlık da olsa unuttu.
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2.Sayfa'nın haberine göre Seda Sayan, verdiği röportajda "Ben uykuma çok önem veriyorum, ne kadar güzel uyursanız o kadar güzel uyanırsınız." dedi.
"Az uyurum ama kaliteli uyku çekerim" diyen Sayan'ın estetiklerini güzellik sırrının arasında saymaması sosyal medya kullanıcılarına kahkaha attırdı.
İşte Seda Sayan'ın açıklamalarının tamamı 👇🏻
Güzelliğini iyi uykuya bağlayan Seda Sayan'ın açıklamalarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Hadi, gelin kim ne demiş birlikte bakalım!
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