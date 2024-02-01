İhanet İddiası Olay Olmuştu: Afrika Tatiline Çıkan Sinem ve Kenan İmirzalıoğlu Kızlarıyla Dövme Yaptırdı!
İhanet İddiası Olay Olmuştu: Afrika Tatiline Çıkan Sinem ve Kenan İmirzalıoğlu Kızlarıyla Dövme Yaptırdı!
Geçtiğimiz aylarda magazin gündeminin en sevilen çiftlerinden biri olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ihanet iddiaları gündeme gelmişti. Hatta ünlü çift, bu iddiaları her seferinde yalanlamıştı. Şimdilerde ailecek Afrika tatilinde olan ünlü çift, kızları ile birlikte aynı dövmeyi yaptırdı.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur. Hala birçoğumuz için "Selena" olan Sinem Kobal ve televizyonun ünlü simalarından biri olan Kenan İmirzalıoğlu, magazin gündeminin sık sık konuşulan çiftlerinden biri.
Lalin ve Leyla isminde iki kızları olan ünlü çift, birbirlerine aşık olduklarını her fırsatta gösteriyorlardı biliyorsunuz ki. Hatta ikilinin aşkları birçoğumuzun imrenerek bakmasına bile neden oluyordu.
Bu zamana kadar ilişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, son zamanlarda ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Sosyal medyada Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı konuşulmuş, ünlü çift ise bu iddiaları her seferinde yalanlamış ve el ele verdikleri pozlarla "her şey yolunda" mesajı vermişlerdi.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde ailecek Afrika tatilinin keyfini çıkarıyorlar. Hatta Sinem Kobal, tatil karelerini sık sık takipçileri ile paylaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kobal, bu sefer de eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile birlikte yaptırdıkları dövmeyi sevenleri ile paylaştı.
Anne, baba ve kızın dövmeleri çiftin hayranları tarafından çok beğenildi. Siz Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun dövmelerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda