İhanet İddiası Olay Olmuştu: Afrika Tatiline Çıkan Sinem ve Kenan İmirzalıoğlu Kızlarıyla Dövme Yaptırdı!

Geçtiğimiz aylarda magazin gündeminin en sevilen çiftlerinden biri olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ihanet iddiaları gündeme gelmişti. Hatta ünlü çift, bu iddiaları her seferinde yalanlamıştı. Şimdilerde ailecek Afrika tatilinde olan ünlü çift, kızları ile birlikte aynı dövmeyi yaptırdı.

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