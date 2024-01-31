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Sevgilisine Yapıştığı Videoyu Paylaşan Reynmen'in Zorlama Hareketleri "Geri Dönmek İçin Uğraşıyor" Dedirtti

Sevgilisine Yapıştığı Videoyu Paylaşan Reynmen'in Zorlama Hareketleri "Geri Dönmek İçin Uğraşıyor" Dedirtti

Reynmen
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 23:46

Ünlü sanatçı Reynmen'in TikTok hesabında paylaştığı son video, takipçileri tarafından samimiyetsiz bulundu. Reynmen'in kız arkadaşı ile paylaştığı video 'geri dönmek için uğraşıyor' dedirtti.

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Ünlü şarkıcı ve fenomen Reynmen'i hepimiz tanıyoruz. Önce sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen fenomen, daha sonra Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi.

Ünlü şarkıcı ve fenomen Reynmen'i hepimiz tanıyoruz. Önce sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen fenomen, daha sonra Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi.

Asıl adı Yusuf Aktaş olan fenomen, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin dünyasının da en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Asıl adı Yusuf Aktaş olan fenomen, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin dünyasının da en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Hatırlarsanız kendisi son olarak geçtiğimiz ay düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninden sonra ödülünü çöpe attığı görüntülerle çok konuşulmuştu.

Hatırlarsanız kendisi son olarak geçtiğimiz ay düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninden sonra ödülünü çöpe attığı görüntülerle çok konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı bu sefer de kız arkadaşıyla birlikte paylaştığı TikTok videosu ile gündeme geldi. Kız arkadaşı ile samimi anlarını paylaşan Reynmen'in, "geri dönmeye çalıştığı" düşünüldü.

Ünlü şarkıcı bu sefer de kız arkadaşıyla birlikte paylaştığı TikTok videosu ile gündeme geldi. Kız arkadaşı ile samimi anlarını paylaşan Reynmen'in, "geri dönmeye çalıştığı" düşünüldü.

İşte o video 👇🏼

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Reynmen'in son videosu hem övüldü hem gömüldü desek yeridir. Gelin ünlü fenomenin son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!

Reynmen'in son videosu hem övüldü hem gömüldü desek yeridir. Gelin ünlü fenomenin son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!

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Siz ünlü fenomenin paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ünlü fenomenin paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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