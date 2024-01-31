Sevgilisine Yapıştığı Videoyu Paylaşan Reynmen'in Zorlama Hareketleri "Geri Dönmek İçin Uğraşıyor" Dedirtti
Sevgilisine Yapıştığı Videoyu Paylaşan Reynmen'in Zorlama Hareketleri "Geri Dönmek İçin Uğraşıyor" Dedirtti
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Ünlü şarkıcı ve fenomen Reynmen'i hepimiz tanıyoruz. Önce sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen fenomen, daha sonra Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi.
Asıl adı Yusuf Aktaş olan fenomen, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin dünyasının da en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız kendisi son olarak geçtiğimiz ay düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninden sonra ödülünü çöpe attığı görüntülerle çok konuşulmuştu.
Ünlü şarkıcı bu sefer de kız arkadaşıyla birlikte paylaştığı TikTok videosu ile gündeme geldi. Kız arkadaşı ile samimi anlarını paylaşan Reynmen'in, "geri dönmeye çalıştığı" düşünüldü.
İşte o video 👇🏼
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Reynmen'in son videosu hem övüldü hem gömüldü desek yeridir. Gelin ünlü fenomenin son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz ünlü fenomenin paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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