Türkçe Pop Testi: Şarkı Sözlerini Tamamlayabilir misin?

90'lar, 80'ler, 2000'ler... Türkçe pop müziğin altın çağı hangi dönemdi bilmiyoruz ama biz her dönemine aşinayız! Sen aşina mısın yoksa sadece ses olsun diye mi Türkçe pop dinliyorsun?

Bunu merak ettik ve bir test hazırladık! Arada ipuçları verebiliriz, merak etme. 🤓