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Türkçe Pop Testi: Şarkı Sözlerini Tamamlayabilir misin?

etiket Türkçe Pop Testi: Şarkı Sözlerini Tamamlayabilir misin?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
14.11.2026 - 14:01
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90'lar, 80'ler, 2000'ler... Türkçe pop müziğin altın çağı hangi dönemdi bilmiyoruz ama biz her dönemine aşinayız! Sen aşina mısın yoksa sadece ses olsun diye mi Türkçe pop dinliyorsun?

Bunu merak ettik ve bir test hazırladık! Arada ipuçları verebiliriz, merak etme. 🤓

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1. En popüler şarkılardan biriyle ipucu olmadan başlayalım: "Yoksun diye döndü dünyam tersine, ..... benle bilmem derdi ne?"

2. Hande Yener'in "bana ne." şarkısını tamamla: "Ara da beni bul. Sanma ederim kabul. Yok ki ... huzur."

2. Hande Yener'in "bana ne." şarkısını tamamla: "Ara da beni bul. Sanma ederim kabul. Yok ki ... huzur."

3. Ferhat Göçer'den devam! "Yüz göz olduk yâr seninle. Sözümüzü ... olduk."

3. Ferhat Göçer'den devam! "Yüz göz olduk yâr seninle. Sözümüzü ... olduk."

4. İpucu: Tan Taşçı! "Yok başka ... aynı ben değilim."

4. İpucu: Tan Taşçı! "Yok başka ... aynı ben değilim."

5. Ebru Yaşar'ın "Eğer" şarkısını bilenler buraya: "Eğer beni ... ... seveceksen, aşkımın değerini bileceksen..."

5. Ebru Yaşar'ın "Eğer" şarkısını bilenler buraya: "Eğer beni ... ... seveceksen, aşkımın değerini bileceksen..."
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6. Seksendört'ün bu şarkısını tamamlayabilir misin? "Kendime yalan söyledim, yalnızım bunu ben istedim. Paramparça ... ..."

6. Seksendört'ün bu şarkısını tamamlayabilir misin? "Kendime yalan söyledim, yalnızım bunu ben istedim. Paramparça ... ..."

7. Soner Sarıkabadayı ile bitirelim: "Yana yana ben yandım. Benim adım ...."

7. Soner Sarıkabadayı ile bitirelim: "Yana yana ben yandım. Benim adım ...."

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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