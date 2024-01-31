Çocuğunu Babasına Bırakıp Endonezya'ya Tatile Giden Influencera Gelen Çağ Dışı Yorumlar "Yeter Artık" Dedirtti

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda eşi olmadan kız kıza Fas tatiline giden fenomen döndükten sonra yaptırdığı HPV aşısı paylaşımı yüzünden linç yemiş ve sosyal medya bir hayli karışmıştı. Taşer'den sonra oğlunu babasına bırakıp arkadaşı ile Endonezya'ya giden influencera da birçok yorum geldi.

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