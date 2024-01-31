Çocuğunu Babasına Bırakıp Endonezya'ya Tatile Giden Influencera Gelen Çağ Dışı Yorumlar "Yeter Artık" Dedirtti
Çocuğunu Babasına Bırakıp Endonezya'ya Tatile Giden Influencera Gelen Çağ Dışı Yorumlar "Yeter Artık" Dedirtti
Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda eşi olmadan kız kıza Fas tatiline giden fenomen döndükten sonra yaptırdığı HPV aşısı paylaşımı yüzünden linç yemiş ve sosyal medya bir hayli karışmıştı. Taşer'den sonra oğlunu babasına bırakıp arkadaşı ile Endonezya'ya giden influencera da birçok yorum geldi.
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Sosyal medya paylaşımları ile tanınan Ecem Taşer'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Biz yine de tanımayanlar için kısa bir özet geçelim. Taşer, geçtiğimiz aylarda eşi olmadan Fas tatiline gitmiş ve tatil dönüşünde HPV aşısı yaptırdığı için linç yemişti.
Sosyal medya kullanıcılarından Taşer'e "eşini aldattığı için aşı oldu" gibi birçok yorum gelmiş hatta Taşer'in kişisel bilgileri bile ifşa edilmişti.
Şimdi gelelim asıl konumuza! Hem akademisyenlik hem dijital içerik üreticiliği yapan Burcu Kaldırım'ı mutlaka görmüş ya da videolarına denk gelmişsinizdir.
Kendisi hem geziyor hem de gezdiği yerlerde çektiği videoları takipçileri ile paylaşıyor.
Kaldırım, geçtiğimiz günlerde "en yakın arkadaşınla çocukları babalara bırakıp Endonezya'ya tatile gitmişsinizdir" başlıklı bir video paylaştı. Videonun tamamını izlemek isteyenler için 👇🏼
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Çocuğunu eşine bırakıp kız kıza Endonezya'ya tatile giden Burcu Kaldırım'a tıpkı Ecem Taşer olayındaki gibi aynı minvalde olan birçok yorum geldi.
Tek başına tatile giden Kaldırım'a gelen yorumlar bu sefer illallah ettirdi. Gelin Kaldırım'ın videosuna kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
Kimisi Kaldırım'ı çok eleştirdi...
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Kimisi savundu...
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