Bir Süre Ortalıktan Kaybolacağını Açıklayan Demet Özdemir'in Milano'dan Paylaştığı Pozları Övgülere Boğuldu
Bir Süre Ortalıktan Kaybolacağını Açıklayan Demet Özdemir'in Milano'dan Paylaştığı Pozları Övgülere Boğuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, bir süreliğine gözlerden uzak kalacağını duyurdu. Özdemir, bu duyurusu ile birlikte Milano'dan paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının beğenisini kazandı.
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi başarılı birçok yapımda izleyici karşısına çıkan ve kimi zaman oyunculuğuyla göklere çıkarılıp kimi zaman eleştirilerin odağı olan oyunculardan biri.
Ünlü oyuncunun kariyeri bir yana özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları da herkesin odağında. Yani uzun lafın kısası Özdemir, magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi.
Özdemir, son olarak Yunanistan'a taşınması ve yeni evine yaptığı harcamalar ile gündeme gelmişti. Hatta ünlü oyuncunun sevgilisi Dj Sergio için Yunanistan'a taşındığı da çok konuşulmuştu.
Ünlü oyuncu bu sefer de Milano'dan paylaştığı cool pozları ile gündeme geldi.
"Herkese sevgi diledim 🪄, bir süre son fotoğraf size 😛" notuyla siyahlara büründüğü pozlarını paylaşan Özdemir'in bu notu "sosyal medyaya ara mı verecek?" sorularına da neden oldu.
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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun havalı pozları sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Demet Özdemir'in Milano pozlarına kim ne demiş gelin birlikte bakalım!
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Siz Özdemir'in Milano pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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bayılıyorum bu kadına ya acayip bi aurası var