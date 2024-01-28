Demet Özdemir Yunanistan'a Taşındı: Evin Maliyeti 34 Milyon 606 Bin TL
Demet Özdemir Yunanistan'a Taşındı: Evin Maliyeti 34 Milyon 606 Bin TL
Geçtiğimiz yaz Yunanistan'a taşınma kararı alan ve burada ev aldığı iddiaları konuşulan Demet Özdemir, Atina'dan aldığı eve kavuştu.
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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden Demet Özdemir, geçtiğimiz yaz Yunanistan'a taşınma kararı almıştı.
28 Ağustos 2022 tarihinde Oğuzhan Koç ile evlenen ve 8 ay sonra boşanan Özdemir, Yunanistan'da kısa süreli bir aşk yaşamıştı.
Yazın tamamını Mikonos'ta geçiren Özdemir'in Yunan Dj Sergio ile yaşadığı aşk gündeme bomba gibi düşmüştü.
Daha sonra Özdemir'in Yunanistan'dan ev aldığı söylentileri doğrulanmış, ancak evin henüz tamamlanmadığını belirtmişti. Şimdi ise oyuncu, Atina'dan aldığı evine nihayet yerleşti.
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Yaklaşık 33 milyon TL'ye mal olan dubleks villasında yaşamaya başlayan Demet Özdemir, Glifada bölgesindeki bahçeli evini 50 bin Euro harcayarak dekore etti.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Özdemir, bu yeni evinde yılın 4-5 ayını geçirmeyi planlıyor. Kışları Atina'da, yazları ise Mikonos'ta vakit geçirecek şekilde bir düzen kurmaya hazırlanan güzel oyuncunun aynı zamanda Zekeriyaköy'de de şık bir villası bulunuyor.
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