Gelen Yorumlara Hızır Gibi Yetişen Didem Soydan "Yaşlandın" Diyen Cilt Doktoruna Paragraflarca Ders Verdi

Kombinleri, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündem olan Didem Soydan bu sefer de kendisine 'yaşlandın' diyen cilt doktoruyla tartışmaya girdi. Didem Soydan'ın takipçisine verdiği paragraflarca cevaplar 'Didem Soydan yine formunda' dedirtti.

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