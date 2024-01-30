Gelen Yorumlara Hızır Gibi Yetişen Didem Soydan "Yaşlandın" Diyen Cilt Doktoruna Paragraflarca Ders Verdi
Gelen Yorumlara Hızır Gibi Yetişen Didem Soydan "Yaşlandın" Diyen Cilt Doktoruna Paragraflarca Ders Verdi
Kombinleri, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündem olan Didem Soydan bu sefer de kendisine 'yaşlandın' diyen cilt doktoruyla tartışmaya girdi. Didem Soydan'ın takipçisine verdiği paragraflarca cevaplar 'Didem Soydan yine formunda' dedirtti.
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Ünlü model Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem yıllara meydan okuyan güzelliği hem paylaşımları hem de açıklamaları ile magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri.
Cesur pozlar vermeyi seven güzel model, katıldığı programlarda yaptığı cesur açıklamalar ile de adından sık sık söz ettiriyor.
Kendisinin her alanda çokça cesur olduğunu biliyoruz. Bir de kendisine gelen yorumlara hızır gibi yetişerek lafı gerektiği yerde gediğine koymayı sevdiğini de.
Tıpkı geçtiğimiz saatlerde paylaşımının altına "Yaşlandın" yazan cilt doktoruna paragraf paragraf cevap vermesi gibi!
İşte her şeyi başlatan o yorum 👇🏼
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Kimse yaşlandığını duymak istemez evet ama Didem Soydan bu yorumu biraz fazla ciddiye almış olacak ki takipçisi ile resmen tartışmaya girdi.
Takipçisine "Otur sıfır" diyen Didem Soydan, kullanıcıya bir daha insan araştırmadan gelmemesini de söyledi.
Kullanıcı durur mu? Yapıştırdı cevabı...
Soydan "Okuman ve algın kötü diye açıklamalı yazıyorum" dedi, içindekileri teker teker döktü.
Doktordan "bir dolgu yapar mutluluklar dileriz" cevabı geldi. Tartışma daha da uzadı...
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Yorumlara cevap vermekten çekinmeyen Soydan, kendisine yorum yapan cilt doktoruna da paragraf paragraf cevap verdi. Yeri geldiğinde de taşı gediğine oturtmaktan geri kalmadı.
Soydan'ın takipçisine verdiği sert cevaplar bizi biraz şaşırttı doğrusu. Siz ünlü modelin yorumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Zaten çirkin yaşlanınca daha bir çirkin oluyorlar. 40'lı yaşlara girerken kadınlar çökmeye başlıyor. Dünyacıl hayatın en büyük korkusu yaşlanmak, ama kaçış yok
Okumadım ama eminim iki tarafta haksızdır.
gerçekler ,kaş.rın ağırına gitmiş ;)) böyle kadınlara tamda hakettikleri gibi muamele etmiş doktor arkadaş