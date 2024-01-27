Video İçinse Kötü Değilse Daha Kötü:Yakup TV'nin "Ali Biçim Kardeşinin İfşasını Paylaş" İsteği Mide Bulandırdı
Video İçinse Kötü Değilse Daha Kötü:Yakup TV'nin "Ali Biçim Kardeşinin İfşasını Paylaş" İsteği Mide Bulandırdı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0YCSu...
Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın Yakup TV ile birlikte çektikleri video sosyal medyada gündem oldu. Yakup TV'nin Ali Biçim'den 'kardeşinin ifşasını paylaş' isteği 'yok artık o kadar da değil' dedirtti.
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Yakup TV adı ile TikTok'ta fenomen olan Yakup Şahkulubey'i mutlaka duymuşsunuzdur. Ama biz duymayanlar için yine de bir özet geçelim.
Yakup TV ismi ile ünlenen fenomen, hiç çıkarmadığı kulaklıkları ile Türkiye'deki restoran ve kafeleri ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerini de canlı yayın açarak takipçileri ile paylaşıyor.
Yakup TV'yi seven kadar sevmeyen de var. Kendisi bazı videoları ve hareketleri yüzünden sık sık eleştirilen fenomenlerden bir tanesi.
Yakup TV son olarak Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın YouTube videosuna konuk oldu.
Biçim ve Tomay, Yakup TV ile birlikte "Rezil Eden Tehlikeli Masa Oyunu" oynadılar. Ünlü üçlü, önlerindeki cezalı kağıtları çektiler ve kağıtta çıkanları uyguladılar.
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Ancak üçlünün çektiği videodaki bir kesit sosyal medyaya resmen bomba gibi düştü.
Ali Biçim'in cezası için "kardeşinin ifşasını paylaş" diyen Yakup TV'nin söylemleri sosyal medya kullanıcıları bir hayli kızdırdı.
İşte o anlar 👇🏼
Üçlünün o anlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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