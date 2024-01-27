Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Video İçinse Kötü Değilse Daha Kötü:Yakup TV'nin "Ali Biçim Kardeşinin İfşasını Paylaş" İsteği Mide Bulandırdı

Video İçinse Kötü Değilse Daha Kötü:Yakup TV'nin "Ali Biçim Kardeşinin İfşasını Paylaş" İsteği Mide Bulandırdı

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 23:08

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın Yakup TV ile birlikte çektikleri video sosyal medyada gündem oldu. Yakup TV'nin Ali Biçim'den 'kardeşinin ifşasını paylaş' isteği 'yok artık o kadar da değil' dedirtti. 

Detaylar...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0YCSu...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yakup TV adı ile TikTok'ta fenomen olan Yakup Şahkulubey'i mutlaka duymuşsunuzdur. Ama biz duymayanlar için yine de bir özet geçelim.

Yakup TV adı ile TikTok'ta fenomen olan Yakup Şahkulubey'i mutlaka duymuşsunuzdur. Ama biz duymayanlar için yine de bir özet geçelim.

Yakup TV ismi ile ünlenen fenomen, hiç çıkarmadığı kulaklıkları ile Türkiye'deki restoran ve kafeleri ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerini de canlı yayın açarak takipçileri ile paylaşıyor.

Yakup TV ismi ile ünlenen fenomen, hiç çıkarmadığı kulaklıkları ile Türkiye'deki restoran ve kafeleri ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerini de canlı yayın açarak takipçileri ile paylaşıyor.

Yakup TV'yi seven kadar sevmeyen de var. Kendisi bazı videoları ve hareketleri yüzünden sık sık eleştirilen fenomenlerden bir tanesi.

Yakup TV'yi seven kadar sevmeyen de var. Kendisi bazı videoları ve hareketleri yüzünden sık sık eleştirilen fenomenlerden bir tanesi.

Yakup TV son olarak Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın YouTube videosuna konuk oldu.

Yakup TV son olarak Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın YouTube videosuna konuk oldu.

Biçim ve Tomay, Yakup TV ile birlikte "Rezil Eden Tehlikeli Masa Oyunu" oynadılar. Ünlü üçlü, önlerindeki cezalı kağıtları çektiler ve kağıtta çıkanları uyguladılar.

Biçim ve Tomay, Yakup TV ile birlikte "Rezil Eden Tehlikeli Masa Oyunu" oynadılar. Ünlü üçlü, önlerindeki cezalı kağıtları çektiler ve kağıtta çıkanları uyguladılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ancak üçlünün çektiği videodaki bir kesit sosyal medyaya resmen bomba gibi düştü.

Ancak üçlünün çektiği videodaki bir kesit sosyal medyaya resmen bomba gibi düştü.

Ali Biçim'in cezası için "kardeşinin ifşasını paylaş" diyen Yakup TV'nin söylemleri sosyal medya kullanıcıları bir hayli kızdırdı.

Ali Biçim'in cezası için "kardeşinin ifşasını paylaş" diyen Yakup TV'nin söylemleri sosyal medya kullanıcıları bir hayli kızdırdı.

İşte o anlar 👇🏼

Üçlünün o anlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

Üçlünün o anlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

Siz Yakup TV'nin söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Yakup TV'nin söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?