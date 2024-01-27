Tarık Ündüz'ün Avrupa Yakası'nın Efsane Oyuncusu Gazanfer Özcan'ın Doğum Gününü Kutlaması Kalpleri Sızlattı
Tarık Ündüz'ün Avrupa Yakası'nın Efsane Oyuncusu Gazanfer Özcan'ın Doğum Gününü Kutlaması Kalpleri Sızlattı
Tarık Ündüz, son paylaşımında dedesine yazdığı cümleler ile gündeme geldi. Ündüz, Avrupa Yakası'nın efsane oyuncusu Gazanfer Özcan'ı andığı paylaşımıyla kalplerimizi sızlattı.
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Avrupa Yakası'nın efsane oyuncusu Gazanfer Özcan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hafızalarımıza Tahsin Sütçüoğlu karakteri ile kazınmıştı hatırlarsanız.
Yine hatırlarsınız ki başarılı oyuncu Özcan, kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 17 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetmişti.
Biz başarılı oyuncuyu birçok yapımda izlemiş olsak da o her zaman kalbimizde Tahsin Sütçüoğlu olarak kalmıştı. Hatta Gazanfer Özcan'ın ölümünden sonra Avrupa Yakası'nın bile eski tadı kalmamıştı.
Akasya Durağı'nın ünlü oyuncusu Tarık Ündüz de dedesinin kariyer yolcuğuluğunu takip eden isimlerden bir tanesi.
Gazanfer Özcan için "dedem benim rol modelim" diyen Ündüz, "Issız Adam", "Yaz'ın Öyküsü" ve "Jet Sosyete" gibi popüler yapımlarda seyirci karşısına çıkmıştı.
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Tarık Ündüz, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından dedesinin doğum gününü kutladığı paylaşımıyla kalplerimizi sızlattı. Ündüz, dedesini "Canım Dedem, elin hala elimi sıkı sıkı tutuyor, sen yoksun ama desteğini hep kalbimde hissediyorum.İyi ki doğdun…İyi ki senin torunun olmak nasip oldu…Nurlar içinde uyu…" cümleleriyle andı.
İşte Gazanfer Özcan'ın torunundan duygulandıran o paylaşım 👇🏼
Ündüz'ün paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını da derinden etkiledi ve ünlü oyuncuya birçok yorum geldi.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Işıklar içinde uyu Gazanfer Özcan...
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