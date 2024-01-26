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Ömer Dizisinin Yıldızı Selahattin Paşalı'nın Kızı Pera'yla Mutlu Aile Pozu Gözlerinizden Kalpler Çıkartacak

Ömer Dizisinin Yıldızı Selahattin Paşalı'nın Kızı Pera'yla Mutlu Aile Pozu Gözlerinizden Kalpler Çıkartacak

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 23:01

Ünlü dizi 'Ömer'in başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, kızı Pera ile paylaştığı bir fotoğraf ile hayranlarını büyüledi. Baban kızın bu sevimli karesi, görenlerin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oldu. 

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Kalp atışı, Aşk101, Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımlarda oynayan Selahattin Paşalı'yı tanıdığınızı düşünüyoruz.

Kalp atışı, Aşk101, Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımlarda oynayan Selahattin Paşalı'yı tanıdığınızı düşünüyoruz.

Oynadığı her rolde harikalar yaratan başarılı oyuncu Paşalı, hem kariyeri hem özel hayatı ile sık sık konuşuluyor.

Oynadığı her rolde harikalar yaratan başarılı oyuncu Paşalı, hem kariyeri hem özel hayatı ile sık sık konuşuluyor.

Hatırlarsanız Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile olan ilişkisini geçtiğimiz yıllarda evlilikle taçlandırmıştı. Hatta bu evlilik sosyal medyada uzun bir süre gündemde yer edinmişti.

Hatırlarsanız Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile olan ilişkisini geçtiğimiz yıllarda evlilikle taçlandırmıştı. Hatta bu evlilik sosyal medyada uzun bir süre gündemde yer edinmişti.

Biz ünlü oyuncu için "Mükemmel bir eş, başarılı bir oyuncu daha ne olabilir ki?" derken bir de Paşalı'nın baba olduğunu öğrenmiştik.

Biz ünlü oyuncu için "Mükemmel bir eş, başarılı bir oyuncu daha ne olabilir ki?" derken bir de Paşalı'nın baba olduğunu öğrenmiştik.

2022 yılında dünyaya gelen Pera ile ailelerini tamamlayan Paşalı çiftinin mutlulukları tam gaz devam ediyor.

2022 yılında dünyaya gelen Pera ile ailelerini tamamlayan Paşalı çiftinin mutlulukları tam gaz devam ediyor.
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Selahattin Paşalı'nın kızıyla arasından da su sızmıyor tabii. Baba kız gayet iyi anlaşıyor gördüğünüz gibi. Paşalı, kızı Pera ile paylaştığı fotoğraflarla da sık sık gündeme geliyor.

Selahattin Paşalı'nın kızıyla arasından da su sızmıyor tabii. Baba kız gayet iyi anlaşıyor gördüğünüz gibi. Paşalı, kızı Pera ile paylaştığı fotoğraflarla da sık sık gündeme geliyor.

Lara Paşalı'nın son paylaşımındaki Selahattin Paşalı ve Pera'nın sevimli halleri çok beğenildi. Baba kızın fotoğrafına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

Lara Paşalı'nın son paylaşımındaki Selahattin Paşalı ve Pera'nın sevimli halleri çok beğenildi. Baba kızın fotoğrafına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

Gelin, bu tatlı baba kız tablosuna kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, bu tatlı baba kız tablosuna kim ne demiş birlikte bakalım!

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Siz baba kızın sevimli hallerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz baba kızın sevimli hallerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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