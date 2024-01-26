Paris Moda Haftası'ndaki Robert Wun Tasarımı Elbise "Aldığım Elbiseyi Giymek İçin Bekleyen Kardeşim" Dedirtti
Paris Moda Haftası'ndaki Robert Wun Tasarımı Elbise "Aldığım Elbiseyi Giymek İçin Bekleyen Kardeşim" Dedirtti
Paris Moda Haftası birbirinden farklı ve yeni tasarımlara imza atmaya devam ediyor. Robert Wun isimli tasarımcının defilede sergilenen tasarımı sosyal medyayı salladı. Detaylar içeriğimizde👇
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Usher, Lady Gaga, Kate Moss, Beyonce gibi isimlerin tasarımlarını giydiği ünlü tasarımcı Robert Wun Paris Moda Haftasına katılan isimlerden biri oldu.
Birbirinden farklı ve sanat eseri niteliğinde tasarımları olan Hong Kong doğumlu Robert Wun defilelerin aranan isimlerinden biri.
"Kırık topuk" gibi sofistike tasarımlarıyla tanınan moda tasarımcısı Paris Moda Haftası'nda sergilenen tasarımıyla çok konuşuldu.
Robert Wun'un bu tasarımı sosyal medyada resmen viral oldu!
Gelin bu ilginç tasarıma gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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