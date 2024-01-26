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Paris Moda Haftası'ndaki Robert Wun Tasarımı Elbise "Aldığım Elbiseyi Giymek İçin Bekleyen Kardeşim" Dedirtti

Paris Moda Haftası'ndaki Robert Wun Tasarımı Elbise "Aldığım Elbiseyi Giymek İçin Bekleyen Kardeşim" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 21:16

Paris Moda Haftası birbirinden farklı ve yeni tasarımlara imza atmaya devam ediyor. Robert Wun isimli tasarımcının  defilede sergilenen tasarımı sosyal medyayı salladı. Detaylar içeriğimizde👇

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Usher, Lady Gaga, Kate Moss, Beyonce gibi isimlerin tasarımlarını giydiği ünlü tasarımcı Robert Wun Paris Moda Haftasına katılan isimlerden biri oldu.

Usher, Lady Gaga, Kate Moss, Beyonce gibi isimlerin tasarımlarını giydiği ünlü tasarımcı Robert Wun Paris Moda Haftasına katılan isimlerden biri oldu.

Birbirinden farklı ve sanat eseri niteliğinde tasarımları olan Hong Kong doğumlu Robert Wun defilelerin aranan isimlerinden biri.

Birbirinden farklı ve sanat eseri niteliğinde tasarımları olan Hong Kong doğumlu Robert Wun defilelerin aranan isimlerinden biri.

"Kırık topuk" gibi sofistike tasarımlarıyla tanınan moda tasarımcısı Paris Moda Haftası'nda sergilenen tasarımıyla çok konuşuldu.

"Kırık topuk" gibi sofistike tasarımlarıyla tanınan moda tasarımcısı Paris Moda Haftası'nda sergilenen tasarımıyla çok konuşuldu.

Robert Wun'un bu tasarımı sosyal medyada resmen viral oldu!

Gelin bu ilginç tasarıma gelen yorumlara birlikte bakalım👇

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Siz bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇

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