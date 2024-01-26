Sadeleşmeye Giden ve Görünümüyle Çok Konuşulan Kylie Jenner Bir Gün Sonra Tüm İhtişamıyla Kameralara Gülümsedi
Sadeleşmeye Giden ve Görünümüyle Çok Konuşulan Kylie Jenner Bir Gün Sonra Tüm İhtişamıyla Kameralara Gülümsedi
Paris Moda Haftasında katıldığı bir şovun ardından sade makyajı ve beyaz elbisesiyle dikkat çeken Kylie Jenner yeni görünümüyle dikkat çekmişti. Dün gece bir defileye ışıltılı elbisesi ve abartılı makyajıyla katılınca tekrardan ilgi odağı oldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Estetikli yüzünden abartılı dolgularına ve keskin vücut hatlarına dikkat çeken internet fenomeni Kylie Jenner görmeye alışık olduğumuz isimlerden biri.
"Geçmişteki görünümümle alakalı pişmanlıklarım var. Artık gösterişli görünmek bana göre değil." diyen Kylie Jenner son zamanlarda sade görünümleriyle ilgi odağı oluyordu.
Geçtiğimiz gün katıldığı defilede beyaz sade elbisesi ve abartısız makyajıyla çok beğenilmişti kendisi.
Geçmişte oldukça abartılı makyajlarla ve kıyafetlerle karşımıza çıkan tanınmış isim herkesi şoke etmişti ve "Neredeyse kapatıcı bile kullanmıyorum. Ekleme saçlar için zaman kaybetmek istemiyorum. Artık doğal görünmeyi tercih ediyorum." diye eklemişti.
Dün gece ışıltılı elbisesi ve ıslak saçlarıyla boy gösteren Jenner sade şıklığının ardından bir gün sonra bu görüntüsüyle herkesi şaşırttı.
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