Kylie Jenner Kızı Stormi'yi Moda Haftasındaki Defileye Götürdü: İkilinin Uyumlu Kıyafetleri İlgi Odağı Oldu
Kylie Jenner Kızı Stormi'yi Moda Haftasındaki Defileye Götürdü: İkilinin Uyumlu Kıyafetleri İlgi Odağı Oldu
Kylie Jenner 5 yaşındaki kızı Stormi'yi Moda Haftası'n'da düzenlenen bir defileye yanında götürdü. Takım giyinen anne-kız ilgi odağı oldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Sosyal medya ve magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kylie Jenner zaman zaman skandallarıyla, giydikleriyle ve aşk hayatıyla gündeme bomba gibi düşüyor.
Ünlü rapçi Travis Scott ile ilişkilerinden iki çocuğu olan Kylie Jenner kızını ve oğlunu sosyal medyada göstermekten çekinmeyen isimlerden.
Diğer Kardashianlar gibi kendisi de çocuklarını bir sosyal medya malzemesi haline getiren Jenner, kızı doğduğundan beri doğum günlerinden her özel anına paylaşmayı seviyor.
Travis Scott ile yaşadığı ayrılık sonrası Timothée Chalamet ile yeni bir aşka yelken açan Kylie Jenner son zamanlarda oyuncuyla ilgili haberlerde görülse de moda haftasının konuşulan isimlerinden olmayı başardı.
Paris'te bir moda şovuna katılan isim beyaz elbisesi ve farklı tasarımdaki elbisesi ile göz kamaştırdı.
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Başka bir defileye de 5 yaşındaki kızı Stormi ile katılan Jenner kameralara siyahlar içinde poz verdi.
Kızıyla uyumlu şekilde tüylü kombinler seçen ikili resmen görenleri büyüledi!
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