Dua Lipa Oyunculuk Becerlilerini Sergileyeceği "Argylle" Filminin Prömiyerindeki Kırmızı Görünümüyle Olay Oldu
Dua Lipa Oyunculuk Becerlilerini Sergileyeceği "Argylle" Filminin Prömiyerindeki Kırmızı Görünümüyle Olay Oldu
Şarkıcı Dua Lipa'nın ilk oyunculuk becerilerini izleyeceğimiz 'Argylle' isimli filmin prömiyeri yapıldı. Dua Lipa kızıl saçları ve uyumlu elbisesiyle ilgi odağı oldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Son zamanlarda aşk dedikoduları ve dergi çekimleriyle gündemden düşmeyen Dua Lipa hakkında konuşturmaya devam ediyor.
Bizi kızıl saçlarına bile alıştıran güzel şarkıcı şarkı çıkarmakla kalmayıp arkaplanda ilk filmi için çalışmalarını sürdürüyordu.
"Argylle" isimli film için imaj değişikliğine gidip kızıl saçlarından vazgeçtiğini sandığımız şarkıcı oyunculuk yeteneklerini ilk defa sergileyeceği filmin prömiyerine alev kırmızısı saçlarıyla katıldı.
Etkinliğe saçlarıyla uyumlu bordo ışıltılı elbisesiyle katıldı ünlü şarkıcı.
Başrollerini yakışıklı oyuncu Henry Cavill ile paylaşacakları film 2 Şubat'ta gösterime girecek!
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Dua Lipa etkinlikte hayranlarıyla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi👇
Gelin pop yıldızının görünümüne gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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