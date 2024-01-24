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Kevin Jonas'ın Eşinin Paylaşımı "Stormi Bree ve Joe Jonas Aşkı Kesinleşti Mi?" Sorularını Beraberinde Getirdi

Kevin Jonas'ın Eşinin Paylaşımı "Stormi Bree ve Joe Jonas Aşkı Kesinleşti Mi?" Sorularını Beraberinde Getirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 21:25

Kevin Jonas'ın eşi, Priyanka Chopra'nın sosyal medya hesabından yaptığı hikaye paylaşımında gözüken elin kimin olduğuna dair söylentiler başlayınca hemen hikayeyi kaldırdı. Detaylar içeriğimizde👇

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Sevilen çift Sophie Turner ve Joe Jonas ayrılıklarının ardından çocukları ile ilgili anlaşmazlıklar yaşamış ve olayı mahkemeye taşımışlardı.

Sevilen çift Sophie Turner ve Joe Jonas ayrılıklarının ardından çocukları ile ilgili anlaşmazlıklar yaşamış ve olayı mahkemeye taşımışlardı.

Çift anlaşmazlıklarını davanın sonuçlanmasıyla çözmüş ve hızlıca hayatlarına geri dönmüş hatta Turner yeni sevgilisinin kollarına atlamıştı.

Çift anlaşmazlıklarını davanın sonuçlanmasıyla çözmüş ve hızlıca hayatlarına geri dönmüş hatta Turner yeni sevgilisinin kollarına atlamıştı.

Burada bahsetmiştik:

Aynı güzel oyuncu gibi şarkıcı Joe Jonas da hiç canını sıkmadan boşanmalarından hemen sonra maken Stormi Bree ile özel jetinden inerken görüntülenmişti. Aşk iddiaları da doğmuştu tabii.

Aynı güzel oyuncu gibi şarkıcı Joe Jonas da hiç canını sıkmadan boşanmalarından hemen sonra maken Stormi Bree ile özel jetinden inerken görüntülenmişti. Aşk iddiaları da doğmuştu tabii.

Burada bahsetmiştik:

Kevin Jonas ile mutlu evliliklerinin tadını çıkaran Priyanka Chopra bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan sonra ikilinin arasındaki aşk iddialarını doğrulamış oldu.

Kevin Jonas ile mutlu evliliklerinin tadını çıkaran Priyanka Chopra bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan sonra ikilinin arasındaki aşk iddialarını doğrulamış oldu.

Hikayesinde çifte randevu sırasında şampanya kadehlerini tokuşturan dört el görülen isim, ellerden birinde Stormi'ninkine benzeyen bir dövme fark edildikten sonra paylaşımı sildi.

Hikayesinde çifte randevu sırasında şampanya kadehlerini tokuşturan dört el görülen isim, ellerden birinde Stormi'ninkine benzeyen bir dövme fark edildikten sonra paylaşımı sildi.
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Priyanka ve Stormi şu anda Instagram'da da birbirlerini takip ediyor. Fakat Joe'nun eski eşi Sophie Turner ile artık birbirlerini takip etmiyorlar. Yani Priyanka Chopra, kayınbiraderi Joe Jonas'ın model Stormi Bree ile çıktığı yönündeki söylentileri yanlışlıkla doğrulamış oldu diye diyebiliriz.

Priyanka ve Stormi şu anda Instagram'da da birbirlerini takip ediyor. Fakat Joe'nun eski eşi Sophie Turner ile artık birbirlerini takip etmiyorlar. Yani Priyanka Chopra, kayınbiraderi Joe Jonas'ın model Stormi Bree ile çıktığı yönündeki söylentileri yanlışlıkla doğrulamış oldu diye diyebiliriz.

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