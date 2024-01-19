Sophie Turner Joe Jonas ile Girdikleri Çocuk Alıkoyma Davasını Kazandıktan Sonra Yeni Sevgilisine Koştu
Sophie Turner Joe Jonas ile Girdikleri Çocuk Alıkoyma Davasını Kazandıktan Sonra Yeni Sevgilisine Koştu
Joe Jonas ile boşanmalarıyla meydana gelen çocuk alıkoyma davasının sonuçlanmasından sonra Sophie Turner kameralara Peregrine Pearson ile birlikte yakalandı. Detaylar içeriğimizde👇
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"Game of Thrones" serisinin Sophie Turner'ı ve Jonas Kardeşlerin Joe Jonas'ı evlenip iki çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra 2023'ün Eylül ayında boşanma kararı almıştı.
Sophie Turner'ı oyunculuk kariyerine odaklanması ve partilemesi ile suçlayan Joe Jonas oyuncunun çocuklarına bakmadığını öne sürerek ayrılık nedenini buna bağlamıştı.
İki kız çocuğu olan ünlü çift boşanma davasının ardından çocuklarının velayeti konusunda anlaşamamışlardı.
Kızlarını pasaportlarıyla birlikte alıkoyan Joe Jonas'a güzel oyuncu tarafından çocuklarının İngiltere'ye dönmelerine izin vermediğini iddia ederek dava açmıştı.
Açılan davanın 11 Ocak'ta sonuçlanmasıyla birlikte"Verimli ve başarılı bir arabuluculuğun ardından çocukların hem ABD'de hem de İngiltere'de sevgi dolu evlerde eşit zaman geçirecekleri konusunda anlaştık." açıklamasında bulundular.
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Yıldız aktrisi daha önce "Joe Jonas'ı çabuk unuttu!" dediğimiz Peregrine Pearson ile kameralara dudak dudağa yakalanmıştı.
Sophie Turner, Joe Jonas'ın çocuk alıkoyma davasını düşürdükten sonra yine kendini yeni erkek arkadaşı Peregrine Pearson'ın kollarına attı.
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